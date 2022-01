Incastrati 2 si farà: data d’uscita, cast e trailer della serie Netflix con Ficarra e Picone Tutto quello che c’è da sapere sulla seconda stagione di Incastrati, la serie Netflix con Ficarra e Picone.

Il nuovo anno per gli abbonati Netflix è cominciato con il sorriso. Incastrati, la serie disponibile dal 1 gennaio 2022, che segna l'esordio di Ficarra e Picone sulla piattaforma, è subito schizzata in cima ai prodotti più visti sul catalogo Netflix. Complice una struttura veloce da sei episodi di breve durata, ma soprattutto un finale molto aperto, gli spettatori abbonati si chiedono se e quando Incastrati 2 ci sarà per continuare a seguire le avventure di Salvo Ficarra e Valentino Picone.

La spiegazione del finale di Incastrati senza spoiler

Nel sesto episodio della prima stagione di Incastrati, Salvo e Valentino hanno ripreso il loro tran tran quotidiano, dopo essere stati tratti in salvo dalla Polizia. All'apparenza, il capo della cosca mafiosa Padre Santissimo (di cui non sveliamo l'interprete per non fare spoiler) non sembrerebbe essere più un problema, ma proprio dopo un curvone il furgoncino dei due protagonisti si ritrova di colpo una sagoma addosso. Con la paura di averlo investito, e quindi ucciso, scendono dal furgoncino e scoprono che quell'uomo rimasto a terra è proprio Padre Santissimo. Nella sequenza successiva, sbuca Cosa Inutile (Tony Sperandeo) tenendo sotto tiro i due poveri malcapitati. Titoli di coda. La seconda stagione si farà.

Incastrati 2, la data d'uscita della seconda stagione

Netflix non ha ancora ufficializzato la seconda stagione di Incastrati. Come abbiamo imparato a conoscere, la piattaforma di contenuti on demand aspetta almeno il mese successivo al giorno di debutto per annunciare la produzione di una nuova stagione di un titolo. Considerato questo, la data d'uscita di Incastrati 2 potrebbe essere prevista tra dicembre 2022 e gennaio 2023, proprio come è stato per la prima stagione.

Il trailer di Incastrati 2

Il trailer di Incastrati 2 è legato alla conferma da parte di Netflix per dare il via alla produzione della seconda stagione della serie scritta, diretta e interpretata da Ficarra e Picone. Seguiranno aggiornamenti sulla pubblicazione del trailer.

Sergio Friscia è Sergione nel cast di Incastrati

Il cast di Incastrati 2

Anche sul cast di Incastrati 2 non ci sono ancora certezze, ma considerato che sono ancora tanti i misteri da sciogliere, incluso l'identità del vero assassino di Alberto Gambino, il cast potrebbe essere confermato in toto. Quindi, con Ficarra e Picone, ci sarebbero ancora una volta: Tony Sperandeo, Maurizio Marchetti, Marianna di Martino, Anna Favella, Filippo Luna, Sergio Friscia, Leo Gullotta, Sasà Salvaggio.