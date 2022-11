You, la data d’uscita della quarta stagione della serie Netflix Netflix ha annunciato la data d’uscita della quarta stagione di “You”. La serie sarà divisa in due parti, che saranno disponibili sulla piattaforma dal il 9 febbraio e il 9 marzo.

A cura di Ilaria Costabile

È una delle serie Netflix più seguite, tra le più controverse, ma anche per questo tra le più apprezzate, si tratta di You, arrivata alla sua quarta stagione. Sugli account social della piattaforma è stata resa nota la data d'inizio della nuova stagione. Come è accaduto per altri prodotti firmati dal colosso streaming, gli episodi sono stati divisi in due parti: la prima sarà disponibile dal 9 febbraio, la seconda esattamente un mese dopo, il 9 marzo.

La data d'uscita di You

Penn Badgley vestirà nuovamente i panni di Joe Goldberg e anche prima del previsto, dal momento che le riprese dei nuovi episodi sono terminati ad agosto. Gli appassionati della serie televisiva potranno finalmente avere una data di riferimento: i primi quattro episodi, infatti, saranno sulla piattaforma dal 9 febbraio 2023, gli altri quattro, a conclusione della serie, arriveranno invece il 9 marzo 2023. Una scelta, quella di Netflix, che risponde all'esigenza di creare una certa aspettativa nei confronti di una serie tanto amata e che si appresta alla definitiva conclusione, dopo tre stagioni di successo.

La trama di You 4

La storia si ispira da sempre ai romanzi di Caroline Kepnes, tanto è vero che inizialmente la serie avrebbe dovuto seguire l'andamento dei libri che sono tre, per cui si pensava che si sarebbe dovuta concludere con la terza stagione. In seguito la scrittrice ha confermato l'arrivo di un quarto libro che, ovviamente, è servito da canovaccio per la costruzione della quarta stagione. Quindi, in You 4, si vedrà Joe in cerca di Marienne, che aveva già seguito in Europa, partendo da Parigi. Arrivato a Londra, lì Joe cambierà vita e si innamorerà di un'altra donna, Kate, una gallerista che inizialmente non lo avrà molto in simpatia e, anzi, nutre nei suoi confronti non pochi sospetti. Ovviamente lei cederà al corteggiamento di lui, non sapendo che ci saranno dei risvolti totalmente inaspettati.

Il cast della quarta stagione di You

Il cast della quarta stagione di YOU oltre ai principali protagonisti includerà Tilly Keeper, Amy-Leigh Hickman, Ed Speleers, Niccy Lin, Aidan Cheng, Stephen Hagan, Ben Wiggins, Eve Austin, Ozioma Whenu, Dario Coates, Sean Pertwee, Brad Alexander, Alison Pargeter, Adam James e l'attore di Euphoria Lukas Gage.