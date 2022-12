Incastrati, la serie tv di Ficarra e Picone su Canale 5: cast, trama e puntate La serie di Ficarra e Picone, Incastrati, va in onda mercoledì 7 e giovedì 8 dicembre su Canale5. L’appuntamento è alle ore 21:20. Gli episodi sono già disponibili su Netflix. Ecco tutto ciò che c’è da sapere.

A cura di Daniela Seclì

Mercoledì 7 dicembre e giovedì 8 dicembre, in onda su Canale5, la serie Incastrati. Diretta e interpretata da Ficarra e Picone, è già disponibile su Netflix. Mediaset condensa i sei episodi in due puntate. I due attori interpretano Salvo e Valentino, cognati, amici e titolari di una ditta di riparazioni di elettrodomestici, che si ritrovano a essere accusati di omicidio. Mentre cresce l'attesa per la seconda stagione, ecco ciò che c'è da sapere sulla serie comedy.

Il cast di Incastrati: gli attori e i personaggi

Salvo Ficarra interpreta Salvo;

Valentino Picone interpreta Valentino;

Tony Sperandeo interpreta Tonino Macaluso, detto “Cosa Inutile”;

Maurizio Marchetti interpreta il Portiere Martorana;

Marianna di Martino interpreta Agata Scalia;

Anna Favella interpreta Ester; Filippo Luna interpreta il Vice-questore Lo Russo; Domenico Centamore interpreta Don Lorenzo, detto “Primo Sale”; Sergio Friscia interpreta Sergione; Leo Gullotta interpreta il Procuratore Nicolosi; Mary Cipolla interpreta la Signora Antonietta; Rossella Leone interpreta Camilla; Ciro Chimento interpreta Pio; Gino Carista interpreta Frate Armando; Sasà Salvaggio interpreta Alberto Gambino.

La trama di Incastrati, la serie tv con Ficarra e Picone

Salvo e Valentino sono cognati. Inoltre, condividono anche il lavoro, in quanto titolari di una ditta che ripara elettrodomestici. Un giorno, però, la loro vita tranquilla cambia drasticamente. Si recano a casa del commercialista Gambino e lo trovano morto. Tentano di eliminare le loro tracce perché temono di essere accusati di omicidio, ma girovagando per la stanza scoprono anche che l'uomo era l'amante della moglie di Salvo, il quale ne esce distrutto. Il giorno seguente i due amici si recano al Municipio per farsi togliere una multa che hanno preso proprio mentre erano a casa di Gambino, ma vengono rapiti dal boss Padre Santissimo. Una volta scoperto che i due conoscono il vicequestore Agata, Padre Santissimo decide di non ucciderli e di usarli per ottenere importanti informazioni sulle indagini circa la morte di Gambino. Quando Salvo e Valentino vengono arrestati, propongono un patto al Procuratore: si infiltreranno nella cosca mafiosa e riavranno la libertà. Una volta tornati dal boss, tuttavia, la loro vita è gravemente in pericolo.

Quanti episodi sono e quando vanno in onda su Canale 5

La serie Incastrati è composta da sei episodi, disponibili in streaming su Netflix. Su Canale5, la fiction di Ficarra e Picone andrà in onda nell'arco di due prime serate: mercoledì 7 dicembre e giovedì 8 dicembre. L'appuntamento è alle ore 21:20.

Le location della serie tv con Ficarra e Picone

La serie "Incastrati" è interamente girata in Sicilia. In particolare, tra le location scelte dal duo comico, anche: Palermo, l'Abbazia di Santa Maria del Bosco di Calatamauro; Sciacca; Piana degli Albanesi e San Cipirello.