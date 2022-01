Dov’è girata Incastrati, la nuova serie tv di Ficarra e Picone su Netflix La nuova serie televisiva “Incastrati” dei comici Ficarra e Picone sta riscuotendo grande successo su Netflix. Dagli inseguimenti per le strade di Palermo alla campagna siciliana, scopriamo dove è stata girata.

A cura di Clara Salzano

Le location della serie "Incastrati" di Ficarra e Picone su Netflix

Sta riscuotendo un grande successo la nuova serie televisiva "Incastrati" dei comici Ficarra e Picone su Netflix. La serie racconta la storia di due tecnici della tv che si ritrovano sfortunatamente sulla scena di un delitto e tentano in vari modi, esilaranti, di non essere incolpati del crimine. Protagonista indiscussa delle riprese della serie è stata proprio la terra di origine dei due comici, la Sicilia. Dagli inseguimenti per le strade di Palermo alla campagna siciliana, scopriamo dove è stata girata la nuova serie di Ficarra e Picone.

Palermo

La Sicilia è sicuramente una delle protagoniste silenti di Incastrati, la serie di Ficarra e Picone su Netflix. I due comici sono riusciti a creare una divertente serie televisiva che ha già riscosso un enorme successo posizionandosi da subito nei primi posti delle produzioni più viste di Netflix. Chi conosce e ama la Sicilia, terra di origine dei due comici, avrà sicuramente riconosciuto diverse riprese ambientate a Palermo, come via Sammartino, non lontano dal Giardino Inglese, e via Papa Sergio, vicino al Porto, dove Ficarra e Picone ha girato le loro scene.

Ficarra e Picone durante le riprese di Incastrati a Palermo

Abbazia di Santa Maria del Bosco di Calatamauro

Immersa nella Riserva naturale del Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco si trova la bellissima Abbazia di Santa Maria del Bosco di Calatamauro. Qui sono state girate alcune scene della serie Incastrati quando Ficarra e Picone si presentano al cospetto di un monaco.

Ficarra e Picone girano all’Abbazia di Santa Maria del Bosco di Calatamauro

L'Abbazia è un antico complesso monastico di Contessa Entellina, in provincia di Palermo, che fu istituito nel luogo dove dodici eremiti nel XIII istituirono il primo romitorio. Nei secoli il sacro luogo ha accolto la chiesa, divenuta basilica e infine consacrata come Abbazia soggetta alla Santa Sede. Oggi l'Abbazia, con i suoi chiostri e il portale rinascimentale, è uno dei massimi esempi di architettura benedettina e olivetana in Italia, che, nonostante una serie di eventi catastrofici che l'hanno danneggiata irreparabilmente, ancora oggi conserva il suo grande fascino.

Abbazia di Santa Maria del Bosco di Calatamauro

Sciacca

Le riprese della serie Incastrati di Ficarra e Picone non si sono concentrate sono a Palermo e i dintorni del capoluogo siciliano ma sono state ambientate anche in diverse altre località siciliane come Sciacca, con il suo rinomato centro storico, le case colorate che affacciano sul mare cristallino della Sicilia. Negli ultimi anni la piccola cittadina siciliana ha attratto diverse produzioni televisive ma anche di moda come Dolce & Gabbana che qui ha ambientato le sue sfilate.

iIl porto di Sciacca

Piana degli Albanesi

La campagna siciliana è presente in diverse scene della serie Incastrati di Ficarra e Picone su Netflix. È possibile riconoscere nelle riprese l'altipiano montuoso di Piana degli Albanesi, che fa parte della città metropolitana di Palermo, con il suo paesaggio curvilineo unico, le quattro montagne che ne definiscono il territorio e la cinta verde della riserva naturale orientata Serre a cui appartiene. Lungo la strada tra Sciacca e Palermo la produzione si è fermata anche in altri piccoli borghi meravigliosi della Sicilia come Borgo di San Cipirello e altre località da ammirare.