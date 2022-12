A Natale gli italiani viaggiano con Alberto Angela, Ficarra e Picone perdono agli ascolti tv Lo speciale ‘Stanotte a Milano’ su Rai 1 con 3.420.000 spettatori pari al 23.8% di share è il programma più visto nelle case, con un ampio margine di distacco dal film natalizio di Ficarra e Picone ‘Il 7 e l’8’, che ha portato su Canale 5 2.123.000 spettatori con uno share del 13.3%.

A cura di Giulia Turco

Una notte all’insegna del viaggio, dei tesori di Milano e delle sue storie. Nella prima serata di domenica 25 dicembre gli italiani accettano l’invito di Alberto Angela a viaggiare al suo fianco alla riscoperta del capoluogo meneghino. Lo speciale ‘Stanotte a Milano’ su Rai 1 con 3.420.000 spettatori pari al 23.8% di share è il programma più visto nelle case, con un ampio margine di distacco dal film natalizio di Ficarra e Picone ‘Il 7 e l’8’, che ha portato su Canale 5 2.123.000 spettatori con uno share del 13.3%.

Lo speciale ‘Una notte a Milano’ porta gli italiani su Rai 1

Un suggestivo racconto della città in una versione notturna e inedita, ad opera di Alberto Angela. Tanti i luoghi simboli della città meneghina , a partire da piazza Duomo e la sua Madonnina, fino ai Navigli con il ricordo dei versi di Alda Merini e l’immancabile piazza Sant’Ambrogio. La puntata è stata arricchita da una serie di ospiti icone della città contemporanea, da Adriano Celentano che ha raccontato la via Gluck, fino a Domenico Dolce e Stefano Gabbana che hanno fatto la storia della moda italiana nella capitale dello stile, e Malika Ayane protagonista di una performance in Galleria. Un successo, quello dello speciale di Angela, dovuto anche al all’affetto che il pubblico ha dimostrato al conduttore, in seguito alla recente morte del padre avvenuta la scorsa estate.

Gli ascolti di Natale sul resto delle reti generaliste

Nella prima serata di domenica 25 dicembre, il palinsesto ha offerto una serie di classici imperdibili per le feste. Immancabile, l'appuntamento con il cult di Natale ‘Miracolo nella 34a strada‘ andato in onda su Italia 1, che è stato scelto da 1.107.000 spettatori pari al 7.2%. Su Rai3 Non c’è più religione ha incollato davanti al video 761.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 The Untouchables: Capone Rising totalizza un a.m. di 735.000 spettatori (4.8%). Su La7 Il padre della sposa ha registrato 293.000 spettatori pari all’1.8%. Su Tv8 Just Friends – Solo amici segna 213.000 spettatori (1.3%). Sul Nove The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo è seguito da 507.000 spettatori (3.3%).