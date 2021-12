Il Primo Natale, il film di Ficarra e Picone stasera in tv: trama, cast e 3 curiosità Questa sera su Canale 5 andrà in onda “Il primo Natale”, film di Ficarra e Picone. Salvo (Ficarra) e Valentino (Picone) sono, rispettivamente un ladro e un prete, che si ritroveranno a fare un viaggio nel tempo, fino all’Anno Zero. In questa loro avventura, avranno a che fare con tanti personaggi, tra cui un inedito Erode (Massimo Popolizio). Ne succederanno di tutti i colori.

Data di uscita: 12 dicembre 2019

Durata: ND

Nazione: Italia

Genere: Commedia

Distribuzione: Medusa Film

Regia: Salvatore Ficarra e Valentino Picone

Questa sera in prima serata su Canale 5 va in onda Il Primo Natale il settimo film firmato dal duo comico di Ficarra e Picone inserito nella programmazione natalizia di Mediaset. La pellicola, uscita a due anni di distanza da L’ora legale, racconta la storia di Salvo (Ficarra) e Valentino (Picone), rispettivamente un ladro e un prete, che si ritrovano a fare un viaggio nel tempo, fino all’Anno Zero. In questa loro avventura, avranno a che fare con tanti personaggi, tra cui un inedito Erode (Massimo Popolizio). Prodotto da Attilio De Razza con la Tram Limited, Il Primo Natale, distribuito nei cinema da Medusa Film Italia è stato il film più visto del 2019, tanto da vincere anche il David dello spettatore.

Ficarra e Picone hanno scritto la sceneggiatura in collaborazione con Nicola Guaglianone e Fabrizio Testini mentre la direzione della fotografia è di Daniele Ciprì. Il montaggio è di Claudio Di Mauro mentre le scenografie e i costumi sono stati realizzati, rispettivamente, da Francesco Frigeri e Cristina Francioni. Le musiche sono del maestro Carlo Crivelli.

La trama de "Il Primo Natale"

Il ladro Salvo e il prete Valentino si ritroveranno scaraventati indietro nel tempo, fino all’Anno Zero, in Palestina. La strana coppia si troverà lì proprio nel periodo della nascita di Gesù e, in questa loro avventura, incontreranno tantissimi personaggi, tra cui il re Erode, e tra mille equivoci e imprevisti, ne succederanno davvero di tutti i colori.

Il cast completo del film di Ficarra e Picone

Salvatore Ficarra (Salvo) e Valentino Picone (Valentino), in questa loro settima avventura sul grande schermo hanno voluto il talentuoso e camaleontico Massimo Popolizio (Erode), che ha nel suo curriculum circa 30 film e decine di fiction. Gli ultimi sono stati Bentornato Presidente (2019) e Il ladro di giorni (2019). Nel cast ci sono anche Giovanni Calcagno e Roberta Mattei.

Dove rivedere Il film di Natale di Ficarra e Picone in streaming

Il film non è disponibile su tutte le piattaforme, ma è possibile rivederlo, qualora lo aveste perso al cinema e in prima serata su Canale 5, sulla piattaforma online Mediaset Play.

Le curiosità sul film che dovete sapere

1. Il budget stanziato per il film è stato di circa 6 milioni di euro.

2. Dove è stato girato il film? Il film è stato girato a Roma, a Ouarzazate (Marocco) e ad Arpino, in provincia di Frosinone.

3. La pellicola era già in progetto dal 2017, anno in cui è uscito il loro 5° film da regista, L’ora legale.