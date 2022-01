La Sposa appassiona il pubblico della domenica sera e conquista gli ascolti tv La fiction di Rai1 con protagonista Serena Rossi conquista ancora una volta il pubblico italiano che, infatti, non esita a seguire il secondo appuntamento de “La Sposa”, in attesa del finale di stagione.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Auditel e ascolti tv ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La nuova fiction di Rai1 con protagonisti Serena Rossi e Giorgio Marchesi, ovvero "La sposa", ha conquistato il pubblico della domenica sera. La storia di Maria e di Italo, in un'Italia che sembra ancora lontana dal boom economico degli Anni Sessanta, ha generato interesse e curiosità da parte degli italiani che hanno seguito attentamente il secondo appuntamento con la fiction in attesa del finale di stagione il prossimo 30 gennaio. Meno fortunato, invece, lo show di Paolo Bonolis –Avanti un altro– nella sua versione serale che, infatti, cattura marginalmente l'attenzione dei telespettatori, ormai abituati a vedere il mattatore romano nella fascia pre-serale dell'intera settimana.

Ascolti tv domenica 23 gennaio

Nella serata di ieri, domenica 23 gennaio 2022, su Rai1 il secondo appuntamento con la fiction La Sposa ha conquistato 6.568.000 spettatori registrando il 28.7% di share. Su Canale 5 – dalle 21.20 alle 23.45 – lo show di Paolo Bonolis, Avanti un Altro – Pure di Sera ha registrato circa 2.615.000 spettatori che raggiungono l’11.5% di share. Su Rai2 The Rookie 4 ha catturato l'attenzione di 951.000 spettatori arrivando al 3.7%, di seguito in prima visione assoluta CSI: Vegas ha guadagnato 813.000 spettatori arrivando al 3.2%. Su Italia1 il film L’Uomo d’Acciaio ha interessato 1.307.000 spettatori segnando il 5.9% di share. Su Rai3 preceduto da una presentazione l'appuntamento dalle 20.46 alle 22.16 Che Tempo Che Fa ha guadagnato 2.346.000 spettatori con il 9.1% di share mentre dalle 22.19 alle 23.44 Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha registrato 1.580.000 spettatori con il 7.7% di share. Su Rete4 Controcorrente Prima Serata è stato la scelta di 619.000 spettatori con il 3.4% di share. Su La7 Atlantide ha interessato 423.000 spettatori con il 2.5%. Su Tv8 Il Cacciatore di Ex è stato seguito da 218.000 spettatori con l’1% di share.