Chi è Paolino, l’attore di 10 anni protagonista de La Sposa Si chiama Antonio Nicolai ed è il giovanissimo attore prodigio che interpreta il personaggio di Paolino ne “La sposa”.

Antonio Nicolai è il bambino prodigio che sta conquistando il grande pubblico italiano. È lui l'interprete di Paolino, il piccolo protagonista de "La Sposa", la fiction in onda su Rai1 ogni domenica in prima serata, con Serena Rossi e Giorgio Marchesi. Le anticipazioni della terza e ultima puntata ci rivelano proprio che il destino di Paolino è in bilico e in pericolo. Intanto scopriamo di più su questo giovanissimo fantastico attore.

Chi è Antonio Nicolai, attore giovanissimo de La Sposa

Antonio Nicolai ha conquistato il pubblico italiano con il suo viso dolce, i lunghi boccoli che gli scendono ai lati e la sua incredibile genuinità. Antonio Nicolai è veneto, viene da Agna, in provincia di Padova. Il suo personaggio è delicato: Paolino, nella finzione de La Sposa, soffre di crisi epilettiche, parla poco ed è orfano di madre. Nella vita vera, invece, è loquacissimo, a dieci anni ed è il terzo di tre figli. Ha due fratelli di sei anni, Marzio e Sebastiano. Vive immerso nella natura e circondato dagli animali. Antonio Nicolai ha anche la passione per la musica, infatti suona il violino. È alla sua prima esperienza di attore. Nella sua casa di Agna possiede ben quattordici gatti, sei galline, un cane e una tartaruga.

La sposa, il successo della fiction Rai

La Sposa è una miniserie in tre puntate e sei episodi, che ha preso il via domenica 16 gennaio 2022. È questo il primo progetto da attore di Antonio Nicolai e che lo lancerà, si spera, verso una carriera luminosa e ricca di successi. Le puntate de "La Sposa" sono disponibili anche su Raiplay, in replica e in diretta streaming mentre va in onda su Rai1 la domenica sera in prima serata. Sarà possibile apprezzare Serena Rossi, Giorgio Marchesi e Antonio Nicolai ogni volta che si vuole grazie all'applicazione della Rai, creata appositamente per l'utilizzo e la consultazione dei contenuti on demand.