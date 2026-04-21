È morta Sagitta Alter, la storica compagna di Gigi Proietti aveva 85 anni

È morta nella sua casa a Roma nel pomeriggio del 21 aprile Sagitta Alter, storica compagna di Gigi Proietti. La donna aveva 85 anni. Per oltre 50 anni era stata il grande amore dell’attore romano, scomparso nel novembre 2020 a 80 anni. A diffondere la notizia della scomparsa sono state la famiglia e lo staff dell’attore. Accanto a lei fino all’ultimo istante le figlie Susanna e Carlotta, nate dal legame con Proietti.

Chi era Sagitta Alter, la compagna di vita di Gigi Proietti

Nata in Svezia nel 1940, Sagitta Alter arrivò a Roma nei primi anni ’60 lavorando inizialmente come guida turistica. L'incontro con un giovanissimo Gigi Proietti, all’epoca studente di giurisprudenza con la passione per la musica e il teatro, arrivò nel 1962. Nonostante un legame durato 58 anni e la nascita di due figlie, la coppia non scelse mai la via del matrimonio. Una decisione consapevole e condivisa che Proietti amava commentare con la sua consueta ironia. "Siamo antichi concubini", raccontava divertito, sottintendendo che quel rapporto non avesse bisogno di un contratto per essere considerato solido. La stessa Sagitta, intervistata in passato, aveva dichiarato di non sentire l’esigenza delle nozze: "Il traguardo più bello, quello di costruire una famiglia unita, siamo già riusciti a realizzarlo".

Il lavoro al fianco di Gigi Proietti

Sagitta è stata una figura chiave nella carriera di Proietti, oltre che nella vita. Erano lei e le loro figlie a gestire e indirizzare la creatività di Proietti dietro le quinte del Politema e nella gestione del Globe Theatre. Dopo la scomparsa dell’attore, la donna aveva deciso di proseguire in quell’attività, dedicandosi alla tutela della memoria del compagno. Nel 2021 aveva dato vita alla Fondazione Gigi Proietti, nata per occuparsi della gestione delle opere dell’attore romano e per supportare la carriera di giovani artisti attraverso l’istituzione di borse di studio e del premio "Gigi Proietti", assegnato alle eccellenze nel campo del teatro. "Era una donna meravigliosa, piena di vita e sempre positiva", ha commentato Cinzia D’Angelo, storica portavoce della famiglia, confermando la notizia della scomparsa.