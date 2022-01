Dove è stata girata La sposa: le location da Nord a Sud accompagnano una storia di riscatto sociale In La Sposa Serena Rossi è una donna costretta ad accettare un matrimonio per procura, comune negli anni Sessanta. La fiction è stata girata a Torino (e non solo).

A cura di Giusy Dente

Instagram @serenarossiofficial

Serena Rossi torna in Rai con una nuova fiction, sulla scia del grande successo di Mina Settembre. Dopo aver interpretato la passionale e determinata assistente sociale napoletana, stavolta l'attrice si trova alle prese con un ruolo molto diverso. In La sposa, infatti, veste i panni di Maria: una ragazza costretta ad accettare un matrimonio combinato, con l'unico scopo di aiutare la famiglia povera in un grave momento di difficoltà economica. La storia avrà risvolti importanti e darà molti spunti di riflessione: porterà il pubblico indietro nel tempo, negli anni Sessanta, quando il Paese era spaccato in due e si intravedevano all'orizzonte cambiamenti decisivi dal punto di vista economico e sociale (soprattutto il ruolo delle donne). La fiction è stata prodotta anche grazie al contributo di Piemonte Film TV Fund e di Film Commission Torino Piemonte. Per quanto riguarda le riprese, sono state effettuate in Piemonte (soprattutto Torino), Lazio e Puglia.

Instagram @serenarossiofficial

Le location di La Sposa non sono tutte a Torino

La prima puntata di La sposa andrà in onda su Rai 1 in prima serata domenica 16 gennaio. Gli episodi sono stati girati in Piemonte. Avendo la storia personale di Maria un profondo legame con il momento storico e il territorio, le location delle riprese rivestono un ruolo importante, sono parte integrante della trama stessa. Siamo infatti in un decennio di trasformazione per l'Italia, che si avvia verso l'acquisizione di nuovi diritti per i lavoratori e verso l'emancipazione femminile nella società. Maria stessa è proprio un esempio di riscatto sociale.

Benché la storia sia ambientata tra Calabria e Veneto (la protagonista si trasferisce dal Sud al Nord), le riprese sono state effettuate a Roma e in gran parte in Piemonte, soprattutto nella città di Torino e provincia. Le amministrazioni locali hanno collaborato con Piemonte Film Tv Fund e Film Commission Torino Piemonte.

Leggi anche Dove è stato girato Matrix Resurrections: le location del quarto capitolo della serie

in foto: Palazzo Ovis

In alcune scene si intravede una tenuta agricola all’interno del Parco della Pellerina, altre scene sono invece state girate a Carignano (tra via Monte di Pietà, via Frichieri e via Roma), Crescentino, Alessandria e a Fontanetto Po. Qui Palazzo Ovis e il Convento delle Orsoline hanno ospitato le attività di trucco e parrucco, oltre a essere adibiti come luoghi di conservazione dei costumi.

Instagram @serenarossiofficial

Si trova invece in Puglia la città di Monte Sant'Angelo (provincia di Foggia), altro set della fiction: "È stata scelta per la sua bellezza e il suo immenso fascino" ha commentato entusiasta il sindaco Pierpaolo d'Arienzo. Anche Vieste e Vico del Gargano hanno accolto la troupe questa estate, che si è recata lì nel mese di giugno per girare alcune scene.