Le location di Mixed by Erry, dove è stato girato il film tratto da una storia vera in onda stasera su Rai2 Oggi, venerdì 9 maggio, va in onda su Rai 2 Mixed By Erry, il film che racconta la storia Enrico Frattasio, il “re della pirateria” che negli anni ’80 costruì un impero con le sue musicassette contraffatte. Dove è ambientato? Ecco tutti i luoghi della pellicola. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

Oggi, venerdì 9 maggio, va in onda in prima serata su Rai 2 Mixed By Erry, il film di Sydney Sibilia che racconta la storia di Enrico Frattasio, detto Erry, ovvero il "re della pirateria" che insieme ai fratelli Peppe e Angelo negli anni '80 riuscì a creare un vero e proprio impero grazie alle sue musicassette contraffatte. Basato su una storia vera, il film era stato lanciato su Netflix nel 2023 ma solo oggi è arrivato per la prima volta in tv. Dove è ambientato? I fratelli Frattasio danno vita al loro business tra i vicoli di Forcella ma riescono a conquistare anche Roma e Sanremo: ecco tutti i luoghi che fanno da sfondo alla loro storia.

Le scene a Forcella di Mixed By Erry

Mixed By Erry, film con Luigi D’Oriano, Giuseppe Arena ed Emanuele Palumbo nei panni dei fratelli Frattasio, è ambientato principalmente a Napoli, per la precisione a Forcella, quartiere dove i tre sono nati.

Il negozio Mixed By Erry nel film

Spinto dal desiderio di fare il deejay, il protagonista Erry comincia a creare compilation per gli amici, poi, rendendosi conto del suo potenziale, trasforma questo talento in business, aprendo il negozio Mixed By Erry (che si trova proprio nel cuore di Forcella).

Una scena del film Mixed by Erry

Nel film compaiono diverse strade iconiche della città partenopea, da Vico dei panettieri ai via San Gregorio Armeno, fino ad arrivare a vico Cappella a Pontenuovo, a via San Giovanni a Carbonara e a via Cesare Rosarol.

Una scena del film nei vicoli di Napoli

Molte riprese, inoltre, sono state realizzate tra piazza Mercato e piazza del Carmine, dove alcune attività e location sono state riportate agli anni '80, così da adeguarsi all'ambientazione del film.

Dove sono ambientate le scene fuori Napoli

Nel film Mixed By Erry non mancano gli altri luoghi iconici simbolo di Napoli, dal lungomare di via Caracciolo a Piazza Vittoria, fino ad arrivare alla Rotonda Diaz e al porto.

Una scena di Mixed By Erry nel porto di Napoli

Col passare degli anni Erry riesce inoltre a portare la sua attività anche fuori Napoli, non a caso alcune scene sono ambientate a Roma, dove il protagonista incontra alcuni produttori musicali, e a Sanremo, dove si svolge il Festival, evento chiave per la realizzazione delle sue musicassette.

Mixed by Erry al teatro Ariston di Sanremo