Pier Silvio Berlusconi e la dedica a Silvia Toffanin: “Sono fortunato, ho una famiglia meravigliosa”

Pier Silvio Berlusconi festeggia i suoi 57 anni circondato dalle persone che più ama. Il patron di Mediaset ha accolto i suoi ospiti a Portofino, uno dei suoi posti del cuore, dove spesso e volentieri trascorre del tempo insieme ai suoi figli e alla sua compagna, Silvia Toffanin. Ed è proprio a lei, infatti, che rivolge un'accorata dedica, in un giorno davvero speciale.

I festeggiamenti a Portofino, la dedica a Silvia Toffanin e alla sua famiglia

In un video, pubblicato sui social da una delle persone presenti durante i festeggiamenti, si vedono Pier Silvio Berlusconi con il figlio Lorenzo, 15 anni futura promessa della boxe, la figlia Sofia di 11 anni, la compagna di vita Silvia Toffanin, gli amici più stretti e anche alcuni volti noti della politica locale. Il brindisi è stato fatto in Piazzetta, uno dei posti simbolici della cittadina ligure, dove l'ad di Mediaset ha chiamato a raccolta i suoi per un aperitivo, per poter brindare insieme e festeggiare il suo compleanno.

Non è mancato anche un discorso di ringraziamento rivolto ai presenti, con il calice alla mano, Pier Silvio ha così esordito, parlando anche della sua famiglia e della donna che da anni è al suo fianco: "È un compleanno bellissimo e mi rendo conto ancora di più di quanto io sia fortunato… Sono fortunato perché ho una famiglia meravigliosa, in salute, che mi vuole tanto bene: Silvia, Lorenzo, Sofia. E questa è la cosa più importante". Immancabile un riferimento a suo padre Silvio Berlusconi: "Ringrazio mio papà, a cui devo tutto". Infine, considerando che Portofino è da tempo ormai una delle sue mete preferite, definita "uno dei posti più belli del mondo", dove si reca per trovare un'atmosfera familiare, ha voluto ringraziare chi in questi anni lo ha sempre accolto: