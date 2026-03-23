Il figlio di Pier Silvio Berlusconi trionfa sul ring davanti al papà: terza vittoria consecutiva da pugile

Più dei risultati televisivi, più di quelli finanziari e politici, ciò che rende particolarmente orgoglioso Pier Silvio Berlusconi è il percorso sportivo del suo primogenito, Lorenzo Mattia, nato dal legame con Silvia Toffanin. Adolescente, non ha ancora compiuto 17 anni, è da tempo appassionato di pugilato che, infatti, porta avanti con passione e costanza. Nel weekend il giovane ha portato a casa un'altra vittoria, conquistata sotto gli occhi del papà.

Lorenzo Mattia Berlusconi giovane stella della boxe

Lorenzo Mattia Berlusconi è ormai un talento del ring. Il suo nome risuona, non solo perché suo padre è una delle personalità più influenti d'Italia, ma anche perché ha dimostrato di essere particolarmente portato per il pugilato, tanto da impegnarsi nel raggiungere risultati concreti e quanto mai soddisfacenti per la sua categoria. Nelle gare che si sono svolte a Sanremo questo weekend, infatti, il giovane Berlusconi ha portato a casa l'ennesimo successo, che lo rende una vera e propria promessa nel pugilato dilettantistico. Il 17enne si è scontrato con il toscano di origini albanesi Tirdeus Kasemi. Il loro è stato un match particolarmente intenso, dove i ragazzi si sono sfidati tenendo alti i colpi, senza cedere, ma al termine dell'incontro è stato proprio Lorenzo Mattia ad essere premiato per la precisione dei movimenti e per il ritmo.

Le precedenti vittorie e l'orgoglio di papà Pier Silvio

Una bella vittoria conquistata, la terza consecutiva, dopo l'esordio nel pugilato federale che lo scorso dicembre lo aveva visto protagonista a Savona. Poi, a fine febbraio, il ragazzo aveva gareggiato anche a Genova, dove nella categoria Under 17 aveva battuto Simone Farinelli. In quell'occasione l'incontro era stato fermato prima della fine, a causa della copiosa fuoriuscita di sangue dal naso riportata dall'avversario. Il padre Pier Silvio è stato al suo fianco ad ogni tappa del suo percorso sportivo e, infatti, la passione per la boxe di Lorenzo Mattia lo rende particolarmente orgoglioso. Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset dello scorso luglio, fu proprio lui a menzionare il ragazzo dicendo: "Siamo a livelli di promessa vera. Lo dico da papà ma io non ho visto un ragazzino boxare così da anni" e lasciandosi scappare anche un sogno nel cassetto: "Credo decida di mollare le organizzazioni interregionali di professionisti per passare all’FPI dove tutto è più low profile e umile però fa strada anche per le Olimpiadi. Sarebbe un sogno".