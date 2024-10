video suggerito

Testo e significato de Il Filo Rosso, la canzone di Alfa in tendenza nella Top 50 Italia su Spotify Alfa ha pubblicato lo scorso 18 ottobre Il Filo Rosso, primo singolo della deluxe edition del suo terzo album Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato. Qui il testo e il significato.

A cura di Vincenzo Nasto

Alfa, foto di Comunicato Stampa

Alfa, nome d'arte di Andrea De Filippi, ha già abituato nella sua breve carriera di riuscire ad abbracciare delle emozioni, delle melodie, che riescono a entrare nella quotidianità, anche musicale, di un pubblico molto giovane. È capitato, per esempio, con Bellissimissima, ma anche con Cin Cin e il remix di Snap, riuscendo a ricostruire l'immaginario di una canzone attraverso una storia, spoilerata anche sui social. È ciò che è accaduto questa volta con Il Filo Rosso, il suo nuovo singolo pubblicato lo scorso 18 ottobre, brano che fa parte della deluxe del suo terzo album in studio Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato, certificato disco d'oro FIMI. La canzone è stata spoilerata circa un mese fa, in una diretta su Instagram: il brano è stato registrato in diretta da alcuni utenti che hanno deciso di postarla su TikTok. Uno stimolo dal basso che ha portato la canzone tra le più utilizzate nell'area Italia di TikTok, anche se mancava una seconda strofa. La canzone, inizialmente firmata da Alfa e da Emanuele Dabbono, ex X Factor e autore per Tiziano Ferro, ma anche Giorgia e Levante, si è poi trasformata con la seconda strofa, a cura anche del comico, attore e content creatore genovese Tommaso Cassissa. Il Filo Rosso ha raggiunto la testa della classifica dei singoli FIMI, ed è ancora al terzo posto nella Top 50 Italia di Spotify. Qui il testo e il significato de Il Filo Rosso.

Il testo di Il Filo Rosso

Dimmi perché

Io quando piove forte non mi calmo

Sai mi ricorda Genova quell’anno

Che abbiamo fatto gli angeli del fango

Lì nel fango

E che ne sanno

Gli altri che ti guardano non ti guardano come ti guardo io

E anche se ti mancano non ti mancano come ti manco io

Che non sono gli altri

E sappiamo entrambi

Che c’è

Un filo rosso che ci unisce

Che non si vede si capisce

Quest’amore

Ci fa dormire male 5 ore

Pensarci tutte le altre 19

E giuro non ne posso più di fare a meno di te

E passare

Da fare tutto a un tutto da rifare

Ma guardaci adesso che

Cosa siamo diventati

Da sconosciuti a innamorati

Poi da innamorati a sconosciuti

Tipo passi e manco mi saluti

Ma dai

Cerco di stare un po’ meglio ma mi tieni sveglio molto più dell’NBA

Ora che c’è solo Vodafone a scrivermi di ritornare assieme a lei

Ho visto il tuo fidanzato

Sì quel calciatore mancato

Che dice che era in serie A

Se non si fosse mai rotto il crociato (dai)

Pensa che sfigato

Le altre che mi guardano non mi guardano

Come mi guardi tu

E anche se mi mancano non mi mancano come mi manchi tu

Che non sei le altre

Un discorso a parte

Mi fai sentire col cuore a testa in giù

Quest’amore

Ci fa dormire male 5 ore

Pensarci tutte le altre 19

E giuro non ne posso più di fare a meno di te

E passare

Da fare tutto a un tutto da rifare

Ma guardaci adesso che

Cosa siamo diventati

Da sconosciuti a innamorati

Poi da innamorati a sconosciuti

Tipo passi e manco mi saluti

Ma dai

Da sconosciuti a innamorati

Da innamorati a sconosciuti

Da sconosciuti a innamorati

Da innamorati a sconosciuti

Da sconosciuti a innamorati

Da innamorati a sconosciuti

Da sconosciuti a innamorati

Da innamorati a sconosciuti

Da sconosciuti a innamorati

Da innamorati a sconosciuti

Da sconosciuti a innamorati

Da innamorati a sconosciuti

Da sconosciuti a innamorati

Da innamorati a sconosciuti

Da sconosciuti a innamorati

Da innamorati a sconosciuti

Il significato di Il Filo Rosso

Il Filo Rosso, la nuova canzone di Alfa, è stata prodotta da Celo e Pietro Posani. La canzone, inizialmente presentata in una diretta Instagram, ha seguito una sceneggiatura che ha previsto l'incidente con le sue vicine di casa, ma anche telefonate anonime per far sentire la canzone ad alcuni sconosciuti. Nel brano c'è un chiaro riferimento ai rapporti a distanza e all'amore, il filo rosso che li unisce. Nella leggenda popolare cinese, il filo rosso del destino racconta l'esistenza di un filo che unisce sin dalla nascita una persona alla propria anima gemella: visibilmente, viene rappresentata con un filo rosso legato al mignolo sinistro. L'esistenza di un destino fa da sfondo a una storia che ha portato i due protagonisti "da essere sconosciuti a innamorati, da innamorati a sconosciuti", descrivendo anche con ilarità il nuovo fidanzato della donna, utilizzando il cliché della promettente carriera da calciatore stroncata da un infortunio. C'è anche un riferimentoagli "angeli del fango", i volontari che aiutarono a sgombrare Genova dal fango e dalle macerie successive alla grande alluvione del 2014. Nel video ufficiale della canzone, vengono catturati baci, abbracci e saluti di persone alla stazione, una delle immagini più presenti nel racconto dei rapporti a distanza: tutto questo registrato nelle stazioni di Genova e Milano e aeroporti.