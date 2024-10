video suggerito

Alfa riceve un biglietto dalle inquiline del piano di sopra: "Le pareti sono sottili, si sente tutto" Alfa ha ricevuto un biglietto dalle inquiline del piano di sopra, due ragazze di nome Maria e Giulia, che lo invitano a prestare più attenzione la notte. "Volevamo dirti che (s)fortunatamente le pareti sono molto sottili e sentiamo tutto", hanno scritto su un foglietto bianco. Il cantante ha pubblicato sui social la foto del biglietto.

A cura di Elisabetta Murina

Per molte persone, forse, avere Alfa come inquilino del piano di sopra potrebbe essere un sogno. Un cantante, big in gara al Festival di Sanremo 2024 e autore di hit di successo, che abita nel proprio palazzo. Ma non è il caso di Maria e Giulia. Le due ragazze hanno lasciato un biglietto a Andrea De Filippi (vero nome dell'artista) chiedendogli di "fare attenzione la notte" perché "le pareti sono molto sottili".

La lettera delle vicine di Alfa

In un post pubblicato su Instagram, Alfa ha condiviso la lettera ricevuta dalle inquiline che vivono al piano di sopra. Sono due ragazze, Maria e Giulia, che hanno chiesto simpaticamente al cantante di fare meno rumore durante la notte perché, a causa delle pareti troppo sottili, sentono tutto quelle che accade. "Volevamo dirti che (s)fortunatamente le pareti sono molto sottili e sentiamo tutto (probabilmente anche tu senti noi). Non vogliamo far polemiche, siamo giovani e molto comprensive, ma purtroppo durante la settimana la sveglia non è comprensiva con noi", hanno scritto su un piccolo foglio di carta recapitato al cantante. E hanno poi concluso con la loro richiesta: "Ti chiediamo se puoi fare attenzione la notte. Grazie per la comprensione, se ti dovesse servire lo zucchero o anche solo un caffè sai a chi citofonare".

I commenti ironici comparsi sui social

Nel condividere lo scatto su Instagram, Alfa ha scritto come didascalia: "Maria e Giulia siete invitate a ogni mio concerto gratis scusate". Tanti poi i commenti ironici comparsi sotto il messaggio, come: "Vorremmo tutti essere Maria e Giulia", "Cerco appartamento, preferibilmente quello di Maria e Giulia". E poi ancora: "Pensavo che scrivessero sentiamo tutto, anche la nuova canzone", "Immagino loro che sentono tutti gli spoiler".