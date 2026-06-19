Pinguini Tattici Nucleari in vetta alla classifica radio, per Mango e Mengoni esordio in Top 10

Pinguini Tattici Nucleari in vetta nelle rotazioni radiofoniche: la classifica EarOne con il debutto di Angelina Mango e Mengoni con “Canto D’Amore” in Top 10.

Angelina Mango, Marco Mengoni, Riccardo Zanotti e Serena Brancale, 2026

A più di 4 settimane dalla sua pubblicazione, "Sorry scusa lo siento" dei Pinguini Tattici Nucleari si prende la testa della classifica Airplay Generale di EarOne. Una crescita lenta e inesorabile per il brano della band bergamasca, che dopo aver vissuto alcune settimane al secondo posto, solo dietro "Al mio paese" di Serena Brancale, riesce a conquistare la vetta. Unica nota stonata: il brano non compare più nelle prime 10 posizioni della Top 50 Italia di Spotify, dopo aver occupato anche l'ultima posizione disponibile solo alcune settimane fa. Il brano, scritto da Emanuele Cotto, in arte Etta, Riccardo Zanotti, Marco Paganelli e il comico Andrea Pisani, si classifica solo in 13° posizione.

Il primo posto dei PTN e "Al mio paese" scivola in 23° posizione: la classifica EarOne AirPlay Generale

C'è chi invece, continua a occupare una posizione nella classifica Airplay Generale di EarOne, ma è in discesa rispetto alle scorse settimane. Stiamo parlando di "Al mio paese" di Serena Brancale, Levante e Delia Buglisi, che dopo 10 settimane in classifica sono scivolate solo in 23° posizione. Continua a mantenere invece un posto nelle prime 5 posizioni nella Top 50 Italia di Spotify, dove si classifica nell'ultimo posto disponibile. Davanti al trio, continua il successo di "La Testa Gira" di Fred De Palma in quarta posizione, il ritorno in classifica di "Canzone D'Amore" di Geolier, il successo di Sanremo 2026 "Ossessione" di Samurai Jay, mentre in testa alla classifica c'è ancora "Swag Music" di Artie 5ive.

Serena Brancale presente anche con "Partenope" in Top 10 con i The Kolors e il duo Merk & Kremont

Discorso diverso per la classifica EarOne, che vede "Dracula" dei Tame Impala, brano uscito negli ultimi mesi del 2025, farsi spazio al secondo posto. Anche davanti alla collaborazione più attesa nel mondo glam pop, "Bring Your Love" di Madonna e Sabrina Carpenter. A chiudere la Top 5 della classifica Airplay Generale c'è la conferma del duo Jovanotti e Alfa con "Buon Vento", ma anche l'ingresso di "Bossa Nostra" di Gaia. E se Serena Brancale riesce a trovare un proprio posizionamento anche con "Partenope" in collaborazione con il duo Merk & Kremont e i The Kolors, c'è chi nella sua settimana d'esordio conquista la 9° posizione.

L'esordio in Top 10 di Angelina Mango e Marco Mengoni con "Canto D'Amore"

Stiamo parlando del duo composto da Angelina Mango e Marco Mengoni con "Canto D'Amore" (qui l'intervista al regista del video). Il duo rappresenta l'ingresso più in alto di questa settimana, alla nona posizione, mentre la stessa potenza di fuoco non è arrivata negli ascolti in streaming. Anche se il brano ha già collezionato oltre 850mila streaming, occupa solo la 30° posizione nella Top 50 Italia di Spotify. Tra i brani che hanno esordito questa settimana in classifica c'è anche la 19° posizione di "Businessman", il nuovo singolo di Ditonellapiaga.