13 canzoni al primo posto in radio, solo 3 dominano Spotify: il paradosso del tormentone estivo 2026

Il tormentone estivo 2026 si spezza a metà: l’instabilità in vetta delle radio con 13 cambi al vertice e l’immobilismo nella Top 50 su Spotify: negli ultimi 2 mesi, solo 3 canzoni in vetta con Geolier, Artie 5ive e Samurai Jay.

Geolier e Serena Brancale, 2026

Sono ormai 13 i brani in vetta alla classifica Airplay Generale di EarOne, che si sono susseguiti nelle ultime 13 settimane: "Agitare Coca Cola" di Tommaso Paradiso conquista per la prima volta la vetta. Potrebbe diventare l'ennesimo brano a restare in classifica per soli sette giorni, raccontando l'instabilità della rotazione radiofonica e mettendo definitivamente in discussione l'esistenza di un tormentone unico nel 2026. Un processo che vede solo "Al Mio Paese" e "Sorry Scusa Lo Siento" dei Pinguini Tattici Nucleari in grado di riconquistarla a settimane di distanza: la canzone di Serena Brancale, Levante e Delia alla 19° e alla 23°, mentre il brano della band bergamasca alla 25° settimana, per poi riconquistarla solo 4 settimane dopo.

Rispetto alla scorsa settimana, c'è un solo ingresso nella Top 10, che porta a 30 il numero totale di brani transitati nella Top 10 della classifica Airplay Generale, stilata da EarOne, nelle ultime 13 settimane. Stiamo parlando di "White Girl Wasted" di Anna, che attualmente occupa la 7a posizione. Come suggerito da Antonio Irace nella nostra intervista, responsabile Pubbliche Relazioni e Relazioni Esterne di Radio Kiss Kiss: "Se vogliamo andare alla ricerca di un vero e proprio tormentone estivo, secondo me oggi non esiste. I tormentoni estivi esistono ancora, ma non ce n'è uno molto più forte degli altri anche perché oggi il pubblico è estremamente frammentato".

Ma proprio Irace suggeriva come, rispetto alle rotazioni radiofoniche, il processo decisionale legato alle scelte musicali in estate sulle piattaforme, seguisse tutt'altro iter: "Oggi i ragazzi la musica se la scelgono attraverso le piattaforme digitali e si creano da soli le loro playlist: magari scoprono brani che in radio non arrivano affatto. Per questo dobbiamo distinguere il tormentone estivo per le radio, coincidente con la televisione, ma che non coincide molto spesso con la carta stampata e con i social". In questo senso, si registra, anche attraverso l'analisi della Top 50 Italia nell'ultimo mese, un atteggiamento completamente diverso, rispetto alle dinamiche radiofoniche.

"Canzone D'Amore" di Geolier in testa alla Top 50 Italia di Spotify da oltre un mese

Il dato più evidente è la presenza in vetta di Geolier con "Canzone D'Amore". Il brano, pubblicato lo scorso 16 gennaio, è in testa da oltre 30 giorni complessivi alla Top 50 Italia. Ma se analizziamo le variazioni in classifica negli ultimi 2 mesi, possiamo notare che per oltre 65 giorni, la testa della classifica è stata dominata da Artie 5ive con "Swag Music" per 18 giorni, mentre precedentemente la posizione era stata occupata da "Ossessione" di Samurai Jay. Un blocco di testa che sembra giustificare solo "Swag Music", uscito lo scorso 15 maggio, mentre diventa interessante comprendere come due canzoni come "Canzone D'Amore" e "Ossessione", uscite rispettivamente a metà gennaio e fine febbraio 2026, abbiano occupato per così tanto tempo una classifica cumulativa come la Top 50 Italia.

Scendendo e arrivando al perimetro della Top 5, le restanti posizioni vengono occupate da "La testa gira" di Fred De Palma che ormai gravita nella Top 5 da oltre 125 giorni, mentre l'ingresso, teoricamente, più recente in classifica è Shakira con il singolo dei Mondiali 2026 "Dai Dai": il brano è entrato quasi 50 giorni fa nella Top 50, oltre un mese e mezzo. In questo caso è possibile sottolineare come il trittico formato da "Canzone D'Amore" di Geolier, "Ossessione" di Samurai Jay e Vito Salamanca e "Swag Music" di Artie 5ive abbia creato un collo di bottiglia per l'accesso di altri brani nelle prime posizioni su Spotify.

Infatti, "Canzone D'Amore" continua a registrare oltre 277mila stream quotidiani, creando un vuoto assoluto di quasi 50mila stream al giorno rispetto al secondo classificato, "Ossessione" fermo a 227mila. Ancora più interessante è se prendiamo in esame la distanza tra "Canzone D'Amore" e la prima canzone al di fuori del podio, ovvero "Bad Bad Bad" di Shiva in collaborazione con lo stesso Geolier: la distanza è quasi di 100mila riproduzioni al giorno, un dato che sembra chiudere le speranze di vedere un cambio di vertice nel breve periodo.

Tutto ciò sembra attenuare anche le perdite nelle prime 5 posizioni, un fenomeno che è possibile rilevare prendendo in considerazione i dati dell'ultima settimana. Infatti, le prime 5 posizioni continuano a restare in mano a questi artisti, anche avendo delle contrazioni. Per esempio, rispetto all'ultima settimana, "Dai Dai" ha perso 28mila stream totali, seguita da "Ossessione" di Samurai Jay, di poco sotto i 18mila. Un numero minore interessa il brano in testa, "Canzone D'Amore", che perde solo 3mila stream e "Swag Music" poco più di mille. "La testa gira" di Fred De Palma, nell'ultima settimana, è l'unico brano in positivo con oltre 5,2mila stream conquistati rispetto alla scorsa.

La spaccatura sul tormentone estivo 2026 tra radio e streaming

Questa polarizzazione tra radio e streaming definisce perfettamente la spaccatura nel mercato musicale, estivo, italiano del 2026. Da un lato c'è il tormentone radiofonico e televisivo, figlio di un mercato pop fluido, frammentato. Dall'altro c'è il mercato dello streaming: un meccanismo statico, dove 3 tracce hanno creato nella Top 50 Italia di Spotify un collo di bottiglia per l'accesso in prima posizione. Due industrie che raccontano due comportamenti completamente opposti degli utenti alla ricerca del tormentone estivo 2026.