Non esiste più il tormentone unico in radio, ma la Top 10 resta chiusa: solo 29 brani in 3 mesi

Nessun tormentone in radio resiste in vetta per due settimane consecutive, secondo la classifica Airplay Generale di EarOne. Ma l’ingresso in Top 10 è quasi impossibile: 29 brani in 3 mesi.

Riccardo Zanotti, Serena Brancale e Francesco Gabbani, 2026

Non c'è una singola canzone, nell'estate 2026, che è riuscita a rimanere per almeno due settimane consecutive in testa alla classifica Airplay Generale di EarOne. In uno dei perimetri di studio che certifica e avvalora il successo di un brano nel periodo estivo, è interessante come la frammentazione abbia influenzato anche l'impatto radiofonico di alcuni singoli. Nelle 12 settimane analizzate, che comprendono l'arco temporale dalla 19a (ovvero dalla prima settimana di maggio) all'attuale 30a, nessun brano è riuscito a ottenere un predominio in vetta. E solo in casi non consecutivi, due brani sono riusciti a ritornare in vetta dopo alcune settimane dalla prima volta.

Gli unici due brani in vetta in settimane non consecutive

Stiamo parlando di "Al mio paese" di Serena Brancale (qui l'intervista), Levante e Delia (qui l'intervista), in prima posizione durante la 19a settimana per poi ritornarci dopo 4 settimane, perdendola successivamente. Un percorso affine che lega anche "Sorry Scusa Lo Siento" dei Pinguini Tattici Nucleari, in grado di ritrovare la posizione di testa nella 29a settimana dopo averla occupata per la prima volta nella 25a. Nel frattempo, si sono alternate "Rolling Stones" dei The Kolors, ma anche "Runway" di Lady Gaga e Doechii, senza dimenticare "Buona domenica" di Sayf e "Bring your love" di Madonna e Sabrina Carpenter.

Solo 29 tracce nella Top 10 negli ultimi 3 mesi in radio

Tra gli iscritti a questa classifica si aggiungono "Cabana" di Irama, "Flamenco Paranoia" di Samurai Jay, "Hippy Ya Yo (Però anche no)" di J-Ax e l'ultima a conquistare la vetta, questa settimana, ovvero "Partenope" di Merk & Kremont, Serena Brancale e The Kolors. Questa assenza di monopolio in vetta si scontra però con un perimetro di brani in Top 10, in queste 12 settimane, ovvero 90 giorni, molto limitato. I 12 cambi in vetta infatti vengono ribaltati da sole 29 tracce in grado di entrare nella Top 10 della classifica Airplay Generale di EarOne.

I brani che sono rimasti per più tempo nella Top 10 Airplay Generale

C'è un brano, come "Sorry Scusa Lo Siento", che è presente nella Top 10 da 10 settimane consecutive, seguito da "Summer Funk" di Francesco Gabbani con 9 settimane e, in terza posizione, "Bossa Nostra" di Gaia con 8. Chiudono questa Top 5 di permanenza nelle prime 10 posizioni "Bring Your Love" di Madonna e Sabrina Carpenter con 7, in ex aequo con "Partenope" di Merk & Kremont, Serena Brancale e The Kolors e "Talk To You" di ANOTR con 54 Ultra. Ci sono anche due brani, come "Cabana" di Irama e "Hippy Ya Yo (Però anche no)" di J-Ax, che dopo aver conquistato la prima posizione durante le settimane 26 e 28, sono usciti dalla Top 10 radiofonica la settimana successiva.

Come la presenza televisiva ha influito sulle rotazioni radiofoniche

Tra i criteri che hanno potuto influire su questo continuo ricambio in vetta c'è anche la presenza in tv dei brani, attraverso manifestazioni come il Tim Summer Hits, Battiti Live o il 105 Summer Fest, ma anche Radio Zeta Future Hits Live 2026. Senza dimenticare RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, l'unico evento in diretta a basare la propria impalcatura sulla classifica reale e dichiarata. Insomma, un panorama che attraversa trasversalmente le reti Rai, Mediaset e Sky. In questo senso, possiamo ritrovare tutti e 22 i brani italiani in questa particolare classifica (escludendo le 7 tracce estere) che hanno avuto almeno una possibilità di esibirsi sul palco di questi format musico-televisivi. Una manifestazione di potere e rappresentazione che evidenzia come non sia più naturale legarsi a un singolo brano, anche nella percezione collettiva del tormentone. Ma è anche evidente come siano ormai stringenti i criteri d'ingresso nelle rotazioni radiofoniche, e quanto la distribuzione televisiva si intersechi indissolubilmente con la stessa.