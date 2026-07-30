All’estero amano la dance italiana, lo svela Spotify: il pop si difende con Mahmood “indiano” e Sal Da Vinci

Le canzoni italiane più ascoltate all’estero su Spotify nel 2026: l’analisi della Global Impact List Italy 2026 tra la presenza sanremese, la sorpresa house con Kybba e il futuro con “Italia 2027”.

Sal Da Vinci, Damiano David e Mahmood, 2026

Nelle scorse ore, Spotify ha pubblicato la Global Impact List Italy, una classifica che permette di osservare quali siano gli artisti italiani più ascoltati all'estero, un criterio anche per valutare l'esportazione della musica italiana e l'impatto sul mercato internazionale. In testa troviamo Milky, il gruppo dance italiano costituito dai produttori Giordano Trivellato e Giuliano Sacchetto con la cantante italiana Giuditta Gazza, seguito a ruota da Mahmood presente in "Mashooqa" e Nina Zilli, a cui è stato campionato il brano "L'uomo che amava le donne" dal rapper francese Lacrim in "Amori Stupidi". Tra gli aspetti più evidenti c'è la presenza di 4 brani sanremesi, tra cui "Per Sempre Sì" di Sal Da Vinci in 4° posizione, ma anche "Ossessione" di Samurai Jay con Vito Salamanca all'11°, "Tu mi piaci tanto" di Sayf alla 16° e infine "Che Fastidio!" di Ditonellapiaga. Nel 2024 erano stati 7 i brani presenti, che includevano la vincitrice Angelina Mango con "La Noia", ma anche "Tuta Gold" di Mahmood, "Un Ragazzo Una Ragazza" dei The Kolors, "I p' me, tu p' te" di Geolier e "Casa Mia" di Ghali. Stesso risultato nel 2025, con "Balorda Nostalgia", "Volevo essere un duro", "Battito", "Incoscienti giovani", "Tu con chi fai l'amore", "La cura per me" e infine il jingle di Gabry Ponte "Tutta L'Italia".

Influenza minore per Sanremo 2026 e la presenza a sorpresa di Kybba

Non solo, perché, come negli scorsi anni, c'è una grande presenza di musica house e dance, che quest'anno vede Kybba, nome d'arte del producer salentino Francesco De Nigris, presente ben 3 volte nella Top 20. Compare in "I Love It" insieme a J Balvin e Rytikal in 6° posizione, "Se Le Ve" con Ryan Castro, Bad Gyal e Topboy TGR in 13° e "MACDONALDS" con il colombiano Blessd nell'ultimo tassello disponibile della Top 20. Solo un anno prima era toccato ad Anyma, nome d'arte del producer Matteo Milleri, conquistare addirittura 4 posizioni nella top 30, arrendendosi alle prime 2 posizioni conquistate da Damiano David con "Next Summer" e "The First Time" e posizionandosi in 3° con "Hypnotized" con Ellie Goulding. Chiuderà poi con "Angel In The Dark" in 11°, "Voices In My Head" alla 13° e "Neverland (From Japan)" alla 22°.

La musica elettronica e house: da Anyma al successo allo stadio San Siro di Gabry Ponte

Nel 2024, invece era stato Gabry Ponte a conquistare 4 posizioni con "Mockingbird", "Crusade – Club Edit", "Tarantella" e "Let You Down". Proprio il dj torinese si è rivelato negli anni uno degli artisti più seguiti all'estero, conquistando anche la 2° posizione nel Wrapped 2025, mentre si posizionava con tre brani nella Global Impact List Italy dello stesso anno con "Exotica", il tormentone sanremese "Tutta l'Italia" ed "Hellfire". Un impatto che lo ha portato poi, il 28 giugno 2025, a diventare il primo dj a riempire lo stadio San Siro di Milano con 56mila presenze: evento che è stato rinnovato anche quest'anno, lo scorso 26 giugno, anche questo sold-out.

Il dominio di Damiano David nel 2025 e il possibile ritorno dei Maneskin

Un altro aspetto che lega le 3 classifiche è sicuramente la presenza di Ludovico Einaudi, tra i profili autoriali più esportati all'estero. Nel 2024 ha raggiunto la 4° posizione assoluta con "Adieux", riconfermandosi l'anno successivo al 18° posto con "Jay". Einaudi è presente anche nella classifica pubblicata solo poche ore fa, in 14° posizione con "Memory One". Tra i protagonisti degli scorsi anni a non comparire nella classifica della Global Impact List Italy 2026 c'è Damiano David. L'ex frontman dei Maneskin aveva dominato la scorsa edizione, piazzando 8 brani nella Top 30, ma soprattutto collezionando le prime due posizioni del podio con "Next Summer" e "The First Time", i due brani di maggior successo del suo album da solista "Funny Little Fears". Il progetto, su Spotify, ha quasi collezionato 800 milioni di stream, tra le canzoni spiccano anche "Born With A Broken Heart" e "The First Time" che si attestano rispettivamente a 227,5 e 218 milioni ascolti.

Sarà interessante capire cosa accadrà nei prossimi mesi, con un possibile ritorno del gruppo rock vincitore del Festival di Sanremo 2021 con "Zitti e Buoni", successivamente trionfanti anche all'Eurovision Song Contest. Proprio su questo versante, poche settimane fa, nel corso della Conferenza delle Direttrici e dei Direttori degli Istituti Italiani di Cultura tenutasi a Verona, il Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi ha ufficialmente presentato il progetto "Italia 2027". In questo progetto, la Rai opererà in sinergia con il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero del Turismo e il Ministero della Cultura, ma anche con SIAE per il settore autoriale, FIMI per l'industria discografica e AssoConcerti per la produzione live.

All'orizzonte il progetto "Italia 2027" che porterà i protagonisti di Sanremo in tour all'estero

Un progetto che utilizzerà l'impatto del prossimo Festival di Sanremo, trasportandolo in un mini-tour europeo, fissato 3 giorni dopo la finale della kermesse, che avverrà il 20 febbraio. 4 tappe, tra il 23 febbraio all'Accor Arena di Parigi, passando il 26 febbraio alla Movistar Arena di Madrid, il 1° marzo all'Olympiahalle di Monaco di Baviera e il 3 marzo alla OVO Wembley Arena di Londra. Parteciperanno a questa iniziativa non solo il vincitore del Festival, ma anche quello di Sanremo Giovani e il primo classificato della serata "Eurovision" prevista venerdì 19 febbraio. La delegazione italiana si amplierà con la presenza di artisti che hanno storicamente partecipato a edizioni passate del Festival di Sanremo e dell'Eurovision Song Contest. Un passo che coinvolgerà organicamente lo stato e che potrebbe produrre, ancora di più, un'influenza sugli ascolti italiani all'estero.

Global Impact List Italy 2026

Milky, Mall Grab – JUST THE WAY YOU ARE Pritam, Mahmood, Raghav Chaitanya, Amitabh Bhattacharya, Ruaa Kayy – MASHOOQA-FROM "COCKTAIL 2" Lacrim, Nina Zilli – AMORI STUPIDI Sal Da Vinci – PER SEMPRE SÌ Andrea Bocelli, David Guetta, EJAE, Megan Thee Stallion – DNA (MORE THAN A GAME) Kybba, J Balvin, Rytikal – I LOVE IT AVE – MEET ME IN THE DARK Kungs, Theophilus London, Mind Enterprises – GALAXY Milky, David Guetta – JUST THE WAY YOU ARE (DAVID GUETTA REMIX) David Guetta, Hypaton – WALKED AWAY Samurai Jay, Vito Salamanca – OSSESSIONE Alan Walker, Alessia Labate – NOT HOME Kybba, Ryan Castro, Bad Gyal, Topboy TGR – SE LE VE Ludovico Einaudi – MEMORY ONE Green Velvet, MEDUZA, GENESI, ESSENTIA – LA LA LAND Sayf, Dibla, Jiz – TU MI PIACI TANTO Fred De Palma, Anitta, Emis Killa – LA TESTA GIRA Ditonellapiaga – CHE FASTIDIO! Geolier, Anuel AA – ARCOBALENO (FEAT. ANUEL AA) Blessd, Kybba – MACDONALDS

Global Impact List Italy 2025

Damiano David – Next Summer Damiano David – The First Time Anyma, Ellie Goulding – Hypnotized (feat. Ellie Goulding) Damiano David – Nothing Breaks Like a Heart – Spotify Singles Gabry Ponte – Exotica The Weeknd, Giorgio Moroder – Big Sleep (feat. Giorgio Moroder) Dimitri Vegas & Like Mike, W&W, Marnik – YEAH Lucio Corsi – Volevo essere un duro Damiano David – Zombie Lady Damiano David – Voices Anyma, Massano, Nathan Nicholson – Angel In The Dark Gabry Ponte – Tutta L'Italia Anyma, Argy, Son of Son – Voices In My Head David Guetta, Hypaton, Europe – The Final Countdown 2025 Olly, Juli – Balorda nostalgia 3robi, Simba La Rue, YassineBeats – Noord Africano Damiano David, d4vd – Tangerine (feat. d4vd) Ludovico Einaudi – Jay MEDUZA, Innellea, GENESI, Nu-La – Edge Of The World (feat. Nu-La) Fedez – BATTITO Giorgia – LA CURA PER ME Anyma, Baset – Neverland (From Japan) Damiano David – Angel Dom Dolla, Anyma, Daya – Dreamin (feat. Daya) – Anyma Remix Achille Lauro – Incoscienti Giovani Baby Gang, ElGrandeToto, Chahid – Rassi (feat. ElGrandeToto) Trannos, 2nd Roof – Ximeromata The Kolors – TU CON CHI FAI L'AMORE Damiano David, Suki Waterhouse – The Bruise (feat. Suki Waterhouse) Maddix, Gabry Ponte – Hellfire

Global Impact List Italy 2024