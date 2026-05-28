Mahmood vola a Bollywood con “Mashooqa”: oltre un milione di ascoltatori mensili su Spotify e 24 milioni su YouTube

Mahmood sbarca a Bollywood con “Mashooqa”, nella colonna sonora del sequel “Cocktail 2”: più 24 milioni di visualizzazioni su YouTube e oltre un milione di ascoltatori mensili su Spotify.

Mahmood con Mashooqa per il film di Bollywood Cocktail 2

In attesa dell'uscita a giugno del secondo capitolo della serie cinematografica bollywoodiana "Cocktail", "Mashooqa" (da tradursi come "colei che è oggetto di desiderio e passione") ha guadagnato quasi 24 milioni di visualizzazioni in poco più di una settimana su YouTube. La canzone, che fa parte della colonna sonora del film, vede la partecipazione di Mahmood, che cura la parte in lingua italiana del brano, oltre a interpretarla. Insieme al pezzo è stato pubblicato anche il video ufficiale, che ha come scenario la Sicilia, in cui si inseriscono i canoni coreografici della musica indiana. All'interno del video, i due protagonisti del film costruiscono marionette, prima di lasciarsi andare in auto sulle coste sicule o in mezzo al mare, mentre consumano un pranzo su un tavolino appoggiato alle rocce.

Le strofe di Mahmood in "Mashooqa"

Il brano, composto da Pritam e a cui hanno collaborato Amitabh Bhattacharya, Raghav Chaitanya e Ruaa Kayy, vede la partecipazione di Mahmood nell'intro in cui canta: "Sai, mi chiedo perché mi seduci quando ti avvicini e parli con la gente, non capisco mai perché lo fai, sembriamo amici che finiranno nei guai". L'artista italiano compare anche in due special del brano, riprendendo l'inciso iniziale, e successivamente nel bridge: "Baby, cosa c'è? Parlami di te. Resta fuori con me nel weekend, baby, non lo so, forse partirò, dammi un segno perché in fondo, tu qua vicino, dimmi, cosa ci fai? Mi chiedi: Baby, quanti posti vedrai? Andiamo nel Brunei, UK, LA, se sai di fake, ti saluterò".

Mahmood ha guadagnato un milione di ascoltatori mensili su Spotify in 9 giorni

La promozione del progetto, che è pubblicato su Spotify anche con l'altro brano presente, ovvero "Jab Talak", sembra essere stata molto apprezzata nel mercato indiano. Non solo per i dati in streaming di "Mashooqa", ma anche per l'inserimento nella playlist editoriale di Spotify "New Music Hindi", che conta oltre un milione di follower. Il brano ha debuttato all'interno della Top 200 della classifica giornaliera di Spotify India, attestandosi alla posizione numero 194. Anche i numeri di Mahmood sembrano aver avuto, in soli 8 giorni, un incremento netto negli ascoltatori mensili, passando da 2 a 3 milioni.

Il coinvolgimento nel caso dello stilista Riccardo Tisci

Una notizia che rimette Mahmood al centro della questione musicale, dopo il coinvolgimento come presunto testimone, ma non indagato, nel procedimento civile che interessa lo stilista Riccardo Tisci. Lo stilista è stato accusato di presunta violenza sessuale e somministrazione di sostanze stupefacenti ai danni del trentacinquenne Patrick Cooper, in merito a fatti che risalirebbero al 29 e 30 giugno 2024. Secondo i documenti depositati alla Corte Suprema di New York, Cooper sosterrebbe di aver perso conoscenza dopo aver consumato un drink portatogli materialmente da Mahmood, ipotizzando che il bicchiere fosse stato alterato dallo stesso artista o da Tisci.