La classifica Spotify Wrapped 2025, i cantanti e le canzoni più ascoltate: dominano Sfera Ebbasta e Olly

Sfera Ebbasta, Bad Bunny, le coppie Olly e Jvli e Lady Gaga e Bruno Mars comandando le classifiche dei cantanti e delle canzoni più ascoltate in Italia e nel mondo su Spotify: è stato pubblicato il Wrapped 2025.

Sfera e Olly, via Instagram e Comunicato Stampa

Oggi, mercoledì 3 dicembre 2025, Spotify ha finalmente pubblicato il suo Wrapped, ma anche quello delle centinaia di milioni di utenti che abitano la piattaforma. L'occasione non solo per scoprire gli ascolti personali nel 2025, ma anche per comprendere che direzione ha preso la musica globale e italiana nel 2025. Proprio nella penisola, dopo l'interruzione dello scorso anno a causa di Geolier e del suo terzo disco "Dio Lo Sa", si era interrotta una streak di tre anni consecutivi per Sfera Ebbasta come artista più ascoltato in Italia. Un'interruzione molto breve perché quest'anno Sfera Ebbasta ritorna proprio in testa, questa volta mettendosi dietro Shiva e Guè.

Sfera Ebbasta è il cantante più ascoltato in Italia nel 2025 su Spotify

Si conferma quindi un podio urban, che nel 2024 aveva visto nelle prime tre posizioni Geolier, lo stesso Sfera Ebbasta e a chiudere Lazza. Nei brani, invece, anche questa volta c'è una grande influenza sanremese con quattro canzoni del Festival nella top 10, due addirittura sul podio. Infatti, se l'anno scorso a trionfare era stata "I p' me, tu p' te" di Geolier, quest'anno a prendersi la vetta è la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2025: "Balorda Nostalgia" di Olly e Jvli. Subito dietro arriva "Incoscienti Giovani" di Achille Lauro, mentre chiude il podio Sfera Ebbasta, questa volta nel joint album con Shiva "Santana Money Gang", in cui brilla "Neon". Gli altri brani sanremesi si trovano al sesto posto con "La Cura per Me" di Giorgia e al nono posto "Battito" di Fedez. Nell'ultima edizione del Wrapped, c'era stato un solo brano straniero nella top 10 in Italia, mentre quest'anno sono due: si tratta di "La Plena" di W Sound, Beéle e Ovy On The Drums in quarta e alla quinta "DtMf", la titletrack dell'album di Bad Bunny, premiato anche come progetto più ascoltato al mondo.

"Tutta Vita (Sempre)" di Olly e Jvli in testa alla classifica degli album in Italia nel 2025, dietro "Dio Lo Sa" e "Santana Money Gang"

Tra gli album c'è qualche sorpresa e non stiamo parlando dei vincitori, Olly e Jvli, che si aggiudicano la testa della classifica con "Tutta Vita (Sempre)". Anzi, possiamo osservare come "Dio Lo Sa" conferma per il secondo anno di fila la sua presenza negli album più ascoltati in Italia, perdendo una sola posizione. Destino simile per "Vera Baddie" di Anna che scende dalla terza posizione del 2024 alla nona, e "I Nomi del Diavolo" di Kid Yugi, dal quinto all'ottavo posto (anche se agevolato dalla repack del disco). Da sottolineare la presenza di "Santana Money Gang" in terza posizione, "La Bellavita" di Artie 5ive in quinta e l'unico album straniero: "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" di Bad Bunny al quarto posto. Chiude la classifica l'unico disco non urban, "Hello World" dei Pinguini Tattici Nucleari.

Bad Bunny supera Taylor Swift tra gli artisti più ascoltati al mondo

Guardando oltreoceano, possiamo osservare come Taylor Swift, anche dopo l'uscita del suo ultimo album di grande successo "The Life of a Showgirl", perde la testa della classifica a causa di Bad Bunny. L'artista portoricano ha collezionato oltre 18,8 miliardi di ascolti nell'ultimo anno e come scritto sopra, detiene anche la vetta della classifica per l'album più ascoltato al mondo con "DeBÍ TiRAR MáS FOToS". Discorso diverso per i singoli, con "DtMF" che si colloca solo in quinta posizione: il brano più ascoltato al mondo nel 2025 è "Die With A Smile" di Lady Gaga e Bruno Mars, che si prende anche la terza posizione con "APT." in ROSÉ. In mezzo c'è "Birds of a Feather" di Billie Eilish, presente anche l'anno scorso al terzo posto dietro "Espresso" di Sabrina Carpenter e "Beautiful Things" di Benson Boone. Una piccola particolarità la ritroviamo nei dischi più ascoltati, dove al secondo posto c'è la colonna sonora di "KPop Demon Hunters", la serie Netflix.

Artisti più ascoltati al mondo nel 2025

Bad Bunny Taylor Swift The Weeknd Drake Billie Eilish Kendrick Lamar Bruno Mars Ariana Grande Arijit Singh Fuerza Regida

Brani più ascoltati al mondo nel 2025

"Die With A Smile" – Lady Gaga & Bruno Mars "Birds of a Feather" – Billie Eilish "APT." – ROSÉ & Bruno Mars "Ordinary" – Alex Warren "DtMF" – Bad Bunny "Back to Friends" – sombr "Golden" – HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast "Luther (with SZA)" – Kendrick Lamar & SZA "That’s So True" – Gracie Abrams "Wildflower" – Billie Eilish

Album più ascoltati al mondo nel 2025

"DeBÍ TiRAR MáS FOToS" – Bad Bunny "KPop Demon Hunters" – KPop Demon Hunters Cast, HUNTR/X, Saja Boys "Hit Me Hard and Soft" – Billie Eilish "SOS Deluxe: LANA" – SZA "Short n' Sweet" – Sabrina Carpenter

Artisti più ascoltati in Italia nel 2025

Sfera Ebbasta Shiva Guè Geolier Marracash Tony Boy Olly Lazza Artie 5ive Kid Yugi

Brani più ascoltati in Italia nel 2025

"Balorda Nostalgia" – Olly & Jvli "Incoscienti Giovani" – Achille Lauro "Neon" – Sfera Ebbasta & Shiva "La Plena" – W Sound, Beéle, Ovy On The Drums "DtMF" – Bad Bunny "La Cura per Me" – Giorgia "Ora che non ho più te" – Cesare Cremonini "Per due come noi" – Olly, Angelina Mango & Jvli "Battito" – Fedez "Scarabocchi" – Olly & Jvli

Album più ascoltati in Italia nel 2025

"Tutta Vita (Sempre)" – Olly & Jvli "Dio Lo Sa" – Geolier "Santana Money Gang" – Sfera Ebbasta & Shiva "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" – Bad Bunny "La Bellavita" – Artie 5ive "Locura" – Lazza "Tutti i Nomi del Diavolo" – Kid Yugi "Vera Baddie" – Anna "Hello World" – Pinguini Tattici Nucleari

