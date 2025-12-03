Spotify Wrapped 2025 è ora disponibile: come vedere la classifica dei brani e podcast più ascoltati dell’anno

Spotify Wrapped 2025 è disponibile da oggi, 3 dicembre: cosa devi fare per vedere il tuo riepilogo annuale e le canzoni più ascoltate.

Come ormai da tradizione di fine anno, Spotify ha lanciato Wrapped. Una panoramica offerta del servizio di streaming sulle tendenze di ascolto individuali. Quest’anno la piattaforma ha coinvolto più di 700 milioni di persone, offrendo una fotografia ampia di ciò che ha attraversato cuffie e altoparlanti. Oltre alle funzioni classiche — brani e artisti più ascoltati, generi dell’anno e playlist personalizzate — il 2025 introduce alcune novità. Tra queste l’“età musicale”, che confronta i propri gusti con quelli di altri utenti della stessa fascia d’età, e la classifica dei fan più affezionati, che posiziona ciascun ascoltatore all’interno della fanbase globale del suo artista preferito.

Non solo, arrivano anche i “club d’ascolto”, che raggruppano gli utenti in base alle loro modalità di fruizione, oltre a Wrapped Party, un’esperienza in tempo reale che permette di rivivere l’anno musicale insieme ad altri utenti. Per la prima volta, inoltre, Wrapped mette in evidenza l’album più ascoltato da un utente e rende visibile il numero di riproduzioni dei brani nella playlist “Your Top Songs 2025”.

Come vedere Spotify Wrapped 2025 da oggi

Per accedere a Wrapped 2025 è sufficiente aprire l’app Spotify sul proprio dispositivo mobile. Il banner dedicato compare direttamente nella schermata iniziale, ma è possibile raggiungere l’esperienza anche cercando “Wrapped” nella barra di ricerca interna. Da qui partono le slide delle schede animate che mostrano gli artisti ascoltati mese per mese, i generi predominanti, i minuti totali trascorsi in ascolto, l’album più riprodotto, oltre alle novità introdotte quest’anno. Al termine della visualizzazione l’app propone anche playlist personalizzate, come la tradizionale “Your Top Songs”, e raccolte curate dagli editori di Spotify che mettono in luce le tendenze emerse nel corso dell’anno.

Vi lasciamo sotto qualche slide. La grafica come sempre è completamente cambiata. Forse è più essenziale delle ultime edizioni. Tra le opzioni personalizzate vediamo "La tua età in base agli ascolti". A naso sembra collegata alla data di uscita delle canzoni che ascoltiamo di più. Nella prova che abbiamo fatti ad esempio il risultato era 32 anni. La risposta: "Ascolti musica di fine anni 2000. Hit che sanno di nostalgia". C'è poi uno spazio dedicato ai saluti dei podcaster che abbiamo ascoltato di più. Alla fine Spotify ci informa anche del club di cui facciamo parte e del ruolo. Ad esempio Talent Scout del Club del Chill: "Sei sempre alla ricerca di nuova musica e contagi il club con la tua curiosità".

Quali sono i brani e i podcast italiani più di successo del 2025 su Spotify

In Italia il 2025 conferma il dominio del rap, specie nelle sue declinazioni più contemporanee. In testa alla classifica degli artisti più ascoltati torna Sfera Ebbasta, seguito da Shiva, Gué, Geolier e Marracash. Tra le novità spiccano Tony Boy, interprete di un’estetica mumble e cloud rap e Olly, che conquista sia la canzone sia l’album più ascoltati dell’anno. “Balorda nostalgia”, presentata al Festival di Sanremo, guida le classifiche dei singoli, mentre “TUTTA VITA (SEMPRE)” si impone tra gli album.

Il festival di Sanremo continua a condizionare in modo evidente le dinamiche degli ascolti nazionali: quattro brani della top 10 arrivano dal palco dell’Ariston. Oltre a Balorda nostalgia troviamo infatti Incoscienti Giovani di Achille Lauro, La cura per me di Giorgia e Battito di Fedez.

All’estero resta forte il traino dei Måneskin, che per il quarto anno consecutivo sono gli artisti italiani più ascoltati fuori dai confini nazionali. Li seguono Gabry Ponte, che continua a godere di una solida fanbase dance internazionale, il pianista Ludovico Einaudi e, separatamente dai Måneskin, il frontman Damiano David con il suo progetto solista. Chiude la top 5 Laura Pausini, ormai presenza fissa della scena pop globale.

Nel podcasting l’Italia conferma la propria passione per il true crime. “Elisa True Crime” è ancora una volta il podcast più ascoltato, seguito da “Indagini”, mentre cresce la popolarità dei video podcast, che rappresentano metà della top 10. Anche i format d’intervista, come “ONE MORE TIME” e “Passa dal BSMT”, consolidano la loro presenza in un pubblico sempre più diversificato.

Cosa abbiamo ascoltato di più su Spotify nel 2025 a livello globale

A livello mondiale, Spotify racconta un anno dominato ancora una volta da Bad Bunny. L’artista portoricano, con oltre 18 miliardi di ascolti, torna in cima alla classifica globale, affiancato da Taylor Swift e The Weeknd. La canzone più ascoltata del 2025 è “Die With A Smile”, il duetto tra Lady Gaga e Bruno Mars che ha superato il miliardo e mezzo di riproduzioni, mentre Billie Eilish mantiene una forte presenza con singoli e album che continuano a stabilizzare il suo ruolo nella scena internazionale. L’album più ascoltato dell’anno è “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” di Bad Bunny, a conferma della forza delle sonorità latine nel mercato mondiale.

Nel settore podcast, “The Joe Rogan Experience” continua a occupare il primo posto nel mondo, seguito da format britannici e statunitensi che spaziano tra imprenditoria, crescita personale e intrattenimento conversazionale.