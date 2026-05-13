Ora Spotify svela quale è stata la prima canzone che hai ascoltato: come vederla con La Tua Festa

Spotify ha lanciato “La tua Festa su Spotify”, una funzione che permette di vedere qual è stato il primo brano che abbiamo ascoltato quando abbiamo aperto la piattaforma. Non solo. Spotify Festa permette anche di vedere quali sono le canzoni che abbiamo ascoltato di più dall’inizio.

La nuova funzione è comparsa nelle ultime ore nell’home page di Spotify. Si chiama: “La tua Festa su Spotify” e promette di riscoprire “i tuoi ascolti di sempre”. Basta aggiornare l’app, aprirla e cliccare sul banner centrale. Non è una playlist cucita su misura e non è nemmeno un Wrapped, la raccolta con le canzoni e gli artisti più ascoltati durante l’anno che di solito viene diffusa nei primi giorni di dicembre. È una funzione speciale che la piattaforma ha lanciato per celebrare i suoi 20 anni di attività. Il compleanno non è così preciso: Spotify è stato lanciato ufficialmente il 26 aprile del 2006.

L’unica cosa importante per accedere a questa funzione è aggiornare l’app. Di solito infatti se non riuscite a vederla è solo perché non è stata scaricata l’ultima versione dell’applicazione. Per verificare di avere la versione più recente andate su App Store o Play Store. Qui troviamo una nota che ci ricorda il primo giorno in cui siamo arrivati sull’applicazione. Dopo partiamo con un piccolo test. Possiamo scegliere fra quattro canzoni quale è stato il nostro primo brano sulla piattaforma. Test abbastanza facile perché nella nostra scelta c’erano brani che di solito faticano a entrare nelle playlist.

Una volta fatto il test, vediamo subito la risposta. Dopo la prima canzone ascoltata passiamo all’artista più ascoltato da quando abbiamo aperto il nostro account, con il totale dei minuti impiegati nell’ascolto. L’ultima slide che vediamo è il totale dei brani ascoltati dal momento in cui siamo entrati nell’app. Un dato che in effetti sommato insieme fa un po’ di impressione. Qui siamo arrivati a 12.620.

FANPAGE.IT | Spotify Festa il numero totale dei brani ascoltati

Le segnalazioni su Spotify Festa

Abbiamo ricevuto qualche segnalazione di errori riscontrati mentre gli utenti provavano questa funzione. Schermata bloccata, slide rallentate. Ma parliamo di pochi casi, per ora non sono ancora significanti. I problemi con la piattaforma sono stati registrati invece ieri, tra le 18:00 e le 22:00 quando l’app è rimasta bloccata in molti passaggi. Il down, come mostrano i dati di DownDetector, ha avuto un impatto molto largo. Era difficile sia muoversi nell’app che riprodurre le singole tracce. Ora il problema è rientrato. Non sappiamo se questi problemi siano collegati all’arrivo della nuova funzione.