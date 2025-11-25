Quando arriva Spotify Wrapped in Italia

L’uscita di Spotify Wrapped sta diventando un po’ come l’uscita dei nuovi iPhone. Si sa che escono. Si sa che escono a settembre. Ma fino all’ultimo non c’è mai niente di ufficiale. Anche quest’anno Spotify Wrapped dovrebbe arrivare per riepilogare tutta la musica che abbiamo ascoltato nell’ultimo anno. Anzi, musica e podcast, visti i trend della piattaforma.

Lo diciamo subito. Non abbiamo una data precisa. E in effetti non siamo nemmeno certi che Spotify abbia deciso anche quest’anno di creare la funzione Wrapped per i suoi utenti. Possiamo fare delle ipotesi pensando ai casi passati. Diciamo che fino ad adesso sembra un eveno molto semplice da prevedere.

Partiamo dai precedenti, come abbiamo fatto lo scorso anno per trovare Spotify Wrapped 2024. La pagina Wikipedia dedicata a Spotify Wrapped ha tenuto traccia di tutte le edizioni precedenti. Il primo è stato nel 2016:

2016 | 6 dicembre

| 6 dicembre 2017 | 6 dicembre

| 6 dicembre 2018 | 6 dicembre

| 6 dicembre 2019 | 5 dicembre

| 5 dicembre 2020 | 1 dicembre

| 1 dicembre 2021 | 1 dicembre

| 1 dicembre 2022 | 30 novembre

| 30 novembre 2023 | 29 dicembre

| 29 dicembre 2024 | 4 dicembre

È legittimo quindi credere che Spotify Wrapped possa arrivare in Italia tra poco. Nello specifico in un arco di nove giorni compresi tra il 29 novembre e il 4 dicembre. Una settimana. Certo. Spotify al momento potrebbe anche decidere di non pubblicare nessuna edizione Wrapped, visto che giusto nei giorni scorsi sono spuntate delle piccole funzioni alternative.

I Wrapped settimanali di Spotify

Come abbiamo spiegato su Fanpage.it, a inizio novembre Spotify ha lanciato una funzione simile a Wrapped ma su base settimanale. La nuova funzione per vedere questi Mini Wrapped si chiama Listening Stats. In italiano è Statistiche di Ascolto. In breve mostra tutti i dati sugli ascolti della settimana: c’è sempre l’artista e il brano preferito. Ogni tanto compaiono delle sezioni dedicate in cui si vedono anche i brani che hanno raggiunto un buon concatenamento di riproduzioni.