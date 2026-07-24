Così Sanremo 2027 vuole conquistare l’Europa, FIMI: “Un tour per rafforzare la musica italiana all’estero”

Nasce il progetto Sanremo 2027, che porterà i vincitori del Festival nelle principali arene europee per promuovere la musica italiana e rafforzare la presenza della rassegna all’estero.

Stefano De Martino al Festival di Sanremo – ph Marco Alpozzi:LaPresse

Sanremo cercherà uno spazio in Europa che vada oltre l'Eurovision Song Contest, provando a portare la musica italiana in contesti importanti. Si chiama "Italia 2027: la musica italiana conquista l'Europa", non proprio la fantasia al potere, ma almeno dà subito l'idea di quale sia l'obiettivo di questo progetto che porterà in giro per prestigiose venue europee il vincitore assoluto del Festival di Sanremo proclamato nella serata finale del 20 febbraio, il vincitore della serata di venerdì 19 febbraio, che sarà colui che difenderà i colori italiani all'ESC e il vincitore della categoria "Sanremo Giovani" che gareggerà, poi, tra i Big.

Ma non finisce qui, perché l'idea è anche quella di creare una sorta di carovana tricolore che potrà contenere anche "artisti italiani che abbiano preso parte a edizioni di Eurovision e Sanremo e, per singoli spettacoli, ad altri grandi artisti italiani e ad artisti stranieri che potranno rendere un tributo alla canzone italiana" come si legge nella nota stampa, inviata dalla FIMI. E proprio Enzo Mazza, il CEO della federazione che rappresenta la discografia, ha raccontato a Fanpage che l'idea è nata a "Vienna durante l’Eurovision dove come FIMI e Assoconcerti abbiamo chiesto alle istituzioni cosa si potesse fare per migliorare la penetrazione della musica italiana all’estero".

"Il ministro Mazzi si era poi fatto carico di confrontarsi con il Ministero degli Esteri e raccogliere anche il sostegno di RAI ed è tornato con questo progetto". E il Ministro è uno dei fautori principali di questa idea che vede la Rai come capofila del progetto, insieme a Ministero della Cultura e il Ministero del Turismo. Per il mondo della musica, ne fanno parte le tre più importanti e rappresentative istituzioni: SIAE (Società Italiana Autori Editori, la casa della "creatività"), FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana, la casa della "discografia") e Assoconcerti (Associazione dei più grandi produttori e organizzatori italiani di concerti, la casa della "musica live").

Nonostante Mazzi sia il Ministro del Turismo, subentrato a Daniela Santanché qualche mese fa, è noto come sia anche una delle persone più influenti del panorama musicale italiano. C'è chi lo disegna come il deus ex machina del prossimo Sanremo di De Martino, che avrà al suo fianco anche Fabrizio Ferraguzzo, tra le altre cose manager dei Maneskin. E sicuramente tra coloro che conoscono meglio la macchina musicale e in particolare quella sanremese, essendo stato per anni, con vari ruoli, nella stanza dei bottoni del Festival.

Mazza continua, spiegando a Fanpage che la considera "un’ottima iniziativa che come industria applaudiamo dato che da oltre vent’anni con Hitweek cerchiamo di lavorare sull’estero. Va considerato che è una fase particolarmente positiva per la musica italiana che nel 2025 ha visto crescere ancora le royalty discografiche dall’estero di oltre il 13% con un 180% di incremento dal 2020. Oltre sessanta milioni di persone nel mondo ascoltano ogni mese musica italiana su Spotify". Per quanto riguarda ulteriori notizie bisognerà aspettare qualche mese. Per ora si conoscono le date e i luoghi in cui si terrà questo progetto: martedì 23 febbraio all'Accor Arena di Parigi, venerdì 26 febbraio alla Movistar Arena di Madrid, lunedì 1° marzo all'Olympiahalle di Monaco di Baviera e mercoledì 3 marzo alla OVO Wembley Arena di Londra.