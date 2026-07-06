Ron si ferma 6 mesi, concerto annullato per un problema di salute: “Ha contratto un’infezione, dovrà curarsi”

Un problema di salute ha costretto Ron ad annullare il concerto previsto per il prossimo 20 agosto. Il cantautore, a causa del riacutizzarsi di un’infezione virale, è stato costretto a uno stop forzato di sei mesi durante i quali dovrà occuparsi della sua salute.

Il riacutizzarsi di un’infezione virale ha costretto Ron ad annunciare uno stop della durata di sei mesi. Il cantante, all’anagrafe Rosalino Cellamare, è stato costretto ad annullare il concerto previsto per il prossimo 20 agosto nel chiostro di San Francesco a Tagliacozzo, in Abruzzo. È stato il suo staff a spiegare, in una nota, i motivi che hanno costretto l’artista a fermarsi.

"Il concerto di Ron, previsto il 20 agosto presso il Chiostro di San Francesco, non si terrà per consentire all’artista di riprendersi da un generale stato di debolezza fisica causato da una fastidiosa infezione virale contratta lo scorso anno e che, pur essendosi temporaneamente risolta, non è stata completamente debellata", si legge nel comunicato, "Su indicazione dei sanitari, quindi, Rosalino è costretto ad annullare il tour estivo così da intraprendere cure mediche risolutive, osservando un periodo di riposo e recupero di circa sei mesi".

Lo staff di Ron non ha chiarito la natura dell’infezione che ha colpito il cantante, limitandosi a precisare i tempi di recupero necessari all’artista per tornare a esibirsi. La decisione di interrompere temporaneamente la sua attività arriva a poche settimane dall’uscita del suo ultimo singolo, pubblicato lo scorso 22 maggio. Il progetto era coinciso con l'apertura del primo canale Youtube interamente dedicato a Ron e alla sua musica. Il brano "Vite parallele" aveva segnato il ritorno del cantante alla musica dopo un lungo periodo di silenzio durato 4 anni ed era stato accolto con affetto dai fan, che aspettavano di poter tornare ad assistere a un suo concerto dal vivo a partire dalla seconda metà di agosto. Ma l’incontro tra il cantautore e il suo pubblico dovrà attendere ancora qualche mese, almeno quelli necessari all'artista per riprendersi completamente dal virus che lo ha colpito.