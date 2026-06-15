Nesli risponde al fratello Fabri Fibra e difende la famiglia: “Non ti abbiamo mai ostacolato. Papà? Amato da tutti”

Dopo un video in cui Fabri Fibra criticava la propria famiglia, il fratello Nesli ha replicato con una lettera pubblica: “Non ti abbiamo mai ostacolato”. Difende il padre e la madre e invita il fratello a superare il passato.

Fabri Fibra con la famiglia

Nesli ha risposto alle critiche che il fratello Fabri Fibra ha rivolto alla loro famiglia nei giorni scorsi. Sui social, infatti, è diventato virale uno scambio tra il rapper di Senigallia e Geolier che discutevano, insieme agli altri due giudici di "Nuova scena" della famiglia. Attorno a un tavolo c'erano Fibra e Guè a rappresentare quelli critici con la famiglia e dall'altra parte Geolier e Rose Villain che difendevano chi considera la famiglia una risorsa. Fibra ha ribadito quello che da anni è noto, ovvero che ha rotto con la sua famiglia, compreso il fratello Francesco, meglio noto come Nesli. L'accusa è quella non solo di non aver creduto in lui, ma di averlo proprio ostacolato: "Se ci fosse stato appoggio e comprensione sarebbe stato più facile", ha detto durante il podcast.

Fibra non ha mai nascosto le problematiche familiari, le ha inserite nei propri testi. In "Ringrazio", per esempio, rappa: "Mia madre mi soffoca da quando sono nato, mi vorrebbe morto dopo quello che son diventato. Per lei è difficile accettare che ora sono grande, prendevo botte fino a quando non usciva il sangue". Dopo un inizio insieme, anche i rapporti con il fratello si sono rovinati, come spiegò il rapper a Sto Magazine: "Se mio fratello dopo che abbiamo smesso di fare musica insieme avesse intrapreso la sua carriera senza attaccarmi pubblicamente nei giornali per anni, probabilmente questi pezzi oggi non sarebbero usciti, ma dopo anni e anni di attacchi pubblicamente sono stato costretto ad affrontare la cosa pubblicamente, perché io privatamente l'avevo già affrontata".

Dopo questa ennesima presa di posizione di Fibra, Nesli ha voluto indirizzargli una lettera pubblica. Su Instagram, infatti, ha postato alcune foto che li ritraggono insieme da piccoli, e gli ha chiesto di lasciare andare quel dolore: "Credo sia arrivato il momento di parlarti a cuore aperto e dirti che tutto il male, tutto il dolore che hai provato e che quel dolore ha generato, possiamo lasciarli andare, perché appartengono al passato. La tua famiglia non ti ha mai ostacolato e ha sempre creduto in te, nel nome del valore più grande: l’amore. Perché amare significa anche lasciare liberi di essere e di diventare ciò che si è destinati a essere".

Fabri Fibra con il fratello e la sorella,

Nesli sostiene, quindi, che non si trattava di violenza, ma di un atto d'amore nei confronti del fratello. Nel video di Nuova scena, però, c'è un passaggio finale in cui Fibra spiega a Geolier: "Sembra che (quello che mi è capitato) me lo so meritato, invece mi è capitato, ne ho preso atto e ho adeguato la mia situazione e il mio percorso in base a quello che mi succedeva". Insomma, Fibra chiede di non subire victim blaming. Nella lettera Nesli dice che hanno voluto lasciarlo libero, più che ostacolarlo: "Non abbiamo camminato accanto a te sulla tua strada, perché era la tua e non la nostra. E quando hai scelto di allontanarti, abbiamo rispettato la tua decisione".

Il fratello dice che è ciò che ha vissuto ad averlo reso l'uomo che è oggi: "Ma tutto ciò che hai vissuto ti ha reso l’uomo che sei oggi, nel bene e nel male. E forse, dopo tutto questo tempo, è il momento di accogliere ciò che è stato con maggiore serenità, senza lasciare spazio alla rabbia e al rancore". A Vanity Fair Fibra raccontò di provenire da una famiglia disfunzionale: "I miei, separati in casa, si facevano la guerra e mi hanno segnato a lungo". Lo cantò anche in "Applausi per Fibra": "Guardando gli altri mi sembravano così lontani, chiedendomi se a casa loro volassero i divani. L'ultima volta che mio padre è andato a letto con mia madre prese a calci una parete e in testa gli cadde una trave".

Nesli, invece, parla del padre come di un uomo d'altri tempi "e pur non essendo stato un padre particolarmente presente, è sempre stato un uomo buono, ricordato con affetto da chi lo ha conosciuto". Mentre sulla madre dice che è stata una donna forte che ha cresciuto tre figli da sola senza mai fargli mancare nulla, mentre la sorella è stata "una presenza concreta, sensibile e affidabile". Insomma, Nesli difende tutta la sua famiglia, e al fratello augura di guardare al passato con occhi nuovi perché, anche nella distanza, non hanno mai smesso di amarlo.