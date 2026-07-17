Famiglia si riunisce ma sulla parete della casa in affitto trova propria foto di 10 anni prima: “Papà sei tu”

“Mio padre ha detto scherzando: ‘Questo mi somiglia molto’. Poi ho guardato anche io e ho detto ‘No, papà questo sei tu” ha raccontato Aubrey Birrell rivelando l’enorme sorpresa della famiglia davanti allo scatto di cui non avevano mai saputo nulla.

Il soggiorno di una famiglia statunitense in un alloggio preso in affitto per festeggiare il compleanno del nonno ha preso una piega bizzarra dopo una scoperta decisamente insolita: Su una parete della casa hanno scoperto che era stata appesa la gigantografia di una foto scattata ben 10 anni prima in cui comparivano alcuni membri della stessa famiglia e della quale però non avevano mai saputo nulla.

Protagonista della storia la famiglia Birrell che il 2 luglio da Salt Lake City era arrivata nella casa vacanze di cinque piani a San Diego per festeggiare l'ottantesimo compleanno del nonno. Passeggiando tra i corridoi, si sono imbattuti nella foto hanno iniziato ad osservarla scoprendo così che molti membri della famiglia comparivano nello scatto.

"Stavamo guardando questa foto e mio padre ha detto scherzando: ‘Questo mi somiglia molto'", ha raccontato sui social Aubrey Birrell, rivelando: "Poi ho guardato anche io e mi sono soffermata su alcune figure e ho detto ‘No, papà questo sei tu. Quella è mia sorella, Libby, di 10 anni fa, e quello è Brady, mio ​​fratello, di 10 anni fa."

Una scoperta sorprendente ma allo stesso tempo anche inquietante visto che la famiglia non ricordava assolutamente quel momento e ovviamente nemmeno lo scatto. La foto ovviamente non aveva come oggetto la famiglia ma era uno scorcio panoramico di un tratto di spiaggia in cui si vedono numerose persone in costume tra cui proprio i Birrell mentre si bagnano in mare.

Libby Birrell ha descritto l'esperienza come inquietante, affermando che è stato strano trovare quella che sembrava essere una vecchia foto della loro famiglia esposta in un appartamento in affitto per vacanze dove tutti potevano vederla. "Eravamo tutti scioccati. Ho mostrato le foto a tutti i membri della mia famiglia. Ho fatto videochiamate a tutti i miei amici" ha rivelato a People Aubrey Birrell.

La famiglia a questo punto ha decido di indagare per capire da dove spuntasse quello scatto facendo una scoperta ancora più sorprendente. Si trattava di una immagine realizzata da una fotografa locale che aveva decorato gli interni di varie strutture della zona e così lo stesso scatto era finito in numerose altre abitazioni per vacanze della zona. "Per tutto il viaggio ci siamo ripetuti che è sempre meglio sorridere perché non si sa mai chi potrebbe fotografarti", ha concluso Aubrey.