Cosenza, ritrovata la ragazza di 14 anni che si era allontanata dalla casa famiglia: sta bene

La minore si era allontanata nel pomeriggio di ieri, mercoledì 15 luglio. A far scattare l’allarme gli operatori della struttura.

Immagine di repertorio.

Lieto fine per la ragazza di quattordici anni che si era allontanata da una casa famiglia di Cosenza. La minore è stata trovata oggi nella zona di Paola, in una località della costa tirrenica: sarebbe in buone condizioni di salute. A trovare la giovane, che si sarebbe volontariamente allontanata dalla struttura che la ospitava, sono state le forze dell'ordine che si stavano concentrando sui principali snodi viari, nelle stazioni e nei luoghi di aggregazione dell'area urbana.

Le ricerche a Cosenza andavano avanti da ieri: a quanto emerso, infatti, la quattordicenne aveva fatto perdere le sue tracce nel pomeriggio di mercoledì 15 luglio. A far scattare l’allarme erano stati gli operatori della casa famiglia nel momento in cui si erano resi conto che la ragazzina mancava all’appello. A quel punto avevano immediatamente attivato i protocolli d'emergenza.

Il ritrovamento di questa mattina è stato reso possibile proprio grazie alla stretta collaborazione del personale della struttura d'accoglienza, che – a quanto si apprende – ha fornito elementi decisivi per ricostruire i movimenti della minorenne. Dopo il ritrovamento a Paola, l'adolescente è stata riaccompagnata nella casa famiglia di Cosenza.