Il crollo di Sanremo 2026 su Spotify a un mese dall’inizio: è esplosa la bolla streaming

Samurai Jay, Olly e Mahmood, via LaPresse

Sin dalle prime battute dopo la fine del Festival di Sanremo 2026, si è discusso dell'accoglienza del pubblico in streaming dei brani concorrenti. Un processo che si sarebbe sviluppato sin dalla prima settimana ma soprattutto che avrebbe mostrato un andamento in discesa, legato principalmente a ciò che è successo negli ultimi due anni al Festival di Sanremo. E a un mese esatto dall'inizio del Festival possiamo osservare come il calo, molto più che fisiologico, possa essere percepito non solo come un interesse minore nei confronti dei brani partecipanti, soprattutto per l'esplosione di una bolla streaming relativa alla kermesse ligure. Infatti, dopo i cinque Festival di Sanremo condotti da Amadeus, che hanno sicuramente rappresentato un'evoluzione della kermesse, soprattutto il suo approdo più che concreto su Spotify, abbiamo assistito nelle ultime due edizioni a una decrescita, che ha molteplici cause. Come abbiamo raccontato in quest'articolo, sicuramente influisce sulla proiezione degli streaming sanremesi, la mancanza di Big italiani sulla piattaforma.

Perché è esplosa la bolla dello streaming e cosa c'entra il dato sugli ascoltatori mensili

Il dato più indicativo, senza dover ritornare per forza al 2024, era già quello riguardante gli ascoltatori mensili delle ultime due edizioni. Tornando al 2025, con 29 concorrenti, gli ascoltatori mensili totali superavano i 52 milioni, mentre per Sanremo 2026 si partiva da "soli" 28,4 milioni. Questo dato per entrambi i festival fa riferimento al giorno dell'annuncio dei concorrenti, senza quindi conteggiare le variazioni nel periodo intercorso tra l’annuncio e l’inizio della gara. La differenza di quasi 24 milioni di ascoltatori tra i due festival (che sarebbe potuta essere anche più ampia calcolando i 2,8 milioni iniziali di Emis Killa) non si riflette solo nella media tra le due edizioni, rispettivamente 1,8 milioni e 947 mila. Si riflette soprattutto nella presenza di "Big" con almeno due milioni di ascoltatori mensili in gara. Nel 2025, 13 artisti su 29, quasi il 50% del cast, partivano con oltre 2 milioni di ascoltatori mensili. Nel 2026 sono stati solo tre: Luché, Fedez e Tommaso Paradiso.

175,8 milioni di streaming in meno rispetto all'edizione 2025, a un mese dall'inizio del Festival

Abbiamo visto come questo abbia influito su crescite esorbitanti negli ascoltatori mensili per Maria Antonietta, Bambole di Pezza e Colombre, ma questo potrebbe oscurare l'abisso numerico che Spotify ci mostra a un mese esatto dall'inizio del Festival di Sanremo. Il primo dato, il più chiaro, si riferisce agli streaming totali rispetto allo scorso anno dopo un solo mese. Sanremo 2026 viaggia a vele ridotte con 229,6 milioni di stream totali: un divario di 175,8 milioni con l'edizione precedente, in grado di totalizzarne 405,4. Un dato che allarga, anche se poco, l'iniziale dato del 42% di streaming in meno che avevamo riferito a due settimane dalla fine del Festival, arrivato oggi al 43%. Sarebbe fuorviante invece avvicinare la classifica 2026 al 2024, l'ultima edizione di Amadeus, che contava il 6 marzo 433,9 milioni di stream totali, quasi il doppio.

13 canzoni sotto i 5 milioni di streaming, a un mese da Sanremo 2026

Un aspetto interessante che potrebbe indicarci la peggiore penetrazione nel pubblico potrebbe essere la soglia dei 5 milioni, considerata nel tempo una soglia minima per i brani sanremesi dopo un mese di ascolti in streaming. Nel 2024 e nel 2025, solo 2 brani per anno restavano sotto i 5 milioni di stream. Nel 2026, ben 13 canzoni su 30 (il 43% del cast). Ma anche se andiamo in alto, è possibile notare come, almeno quest'anno, la dimensione della hit, almeno dal punto di vista degli streaming, non sembra applicarsi a nessuna canzone: discorso diverso in radio per "Che fastidio!" di Ditonellapiaga. Infatti, Sanremo 2024 è stato trainato da brani come "Tuta gold" di Mahmood con 44,6 milioni, e Geolier con "I p' me tu p' te" a 40,3, mentre l'anno scorso si erano difesi Olly con "Balorda nostalgia" a 41,8 milioni e Fedez con "Battito" a 29,4 milioni.

Il dato sulla Top 5 delle ultime 3 edizioni del Festival

Nel 2026, il brano più performante è "Ossessione" di Samurai Jay, che si ferma a 25,5 milioni di stream, seguito da Sayf con "Tu mi piaci tanto" a 17,7 milioni e il vincitore Sal Da Vinci con "Per sempre sì" a 15,1 milioni. I numeri che oggi valgono la prima posizione, nelle edizioni passate avrebbero garantito a malapena un piazzamento fuori dal podio. Allo stesso tempo, anche Sanremo 2026 ci racconta una storia già vista nelle edizioni passate. Infatti, nonostante il dimezzamento del monte stream complessivo, la quota di mercato detenuta dalla Top 5 rimane stabile: la Top 5 del 2026 assorbe da sola quasi il 37% degli ascolti totali, una quota simile a quella del 2025 (35,6%), ma inferiore al quasi 40% registrato nell'ultima edizione di Amadeus nel 2024. Segno che dietro i primi 5 brani in classifica sembra fermarsi l'interesse del pubblico per i brani di Sanremo 2026.

Classifiche Sanremo 2024 a un mese dall'inizio

Mahmood con "Tuta gold": 44.6 mln Geolier con "I p' me tu p' te": 40.3 mln Annalisa con "Sinceramente": 30.8 mln Angelina Mango con "La noia": 29.9 mln Ghali con "Casa mia": 26.8 mln Irama con "Tu no": 21.5 mln The Kolors con "Un ragazzo una ragazza": 18.5 mln Rose Villain con "Click boom!": 17.7 mln Alfa con "Vai!": 16.1 mln Gazzelle con "Tutto qui": 15.4 mln Dargen D'Amico con "Onda alta": 13.3 mln Clara con "Diamanti grezzi": 13.1 mln Emma con "Apnea": 12.1 mln La Sad con "Autodistruttivo": 11.9 mln Mr. Rain con "Due altalene": 11.6 mln Ricchi e Poveri con "Ma non tutta la vita": 11.3 mln Il Tre con "Fragili": 11.3 mln Loredana Bertè con "Pazza": 11.2 mln Bnkr44 con "Governo Punk": 9.0 mln Alessandra Amoroso con "Fino a qui": 8.5 mln Il Volo con "Capolavoro": 7.2 mln Santi Francesi con "L'amore in bocca": 6.9 mln BigMama con "La rabbia non ti basta": 6.6 mln Diodato con "Ti muovi": 6.4 mln Fiorella Mannoia con "Mariposa": 6.3 mln Sangiovanni con "Finiscimi": 6.2 mln Fred De Palma con "Il cielo non ci vuole": 5.6 mln Negramaro con "Ricominciamo tutto": 5.6 mln Maninni con "Spettacolare": 4.2 mln Renga Nek con "Pazzo di te": 3.9 mln

433.9 milioni di stream totali.

Classifiche Sanremo 2025 a un mese dall'inizio

Olly con "Balorda nostalgia": 41.8 mln Fedez con "Battito": 29.4 mln Giorgia con "La cura per me": 24.9 mln Lucio Corsi con "Volevo essere un duro": 24.3 mln Achille Lauro con "Incoscienti giovani": 23.8 mln Rose Villain con "Fuorilegge": 18.7 mln Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento con "La mia parola": 18.4 mln Bresh con "La tana del granchio": 18.2 mln Coma_Cose con "Cuoricini": 16.5 mln Rkomi con "Il ritmo delle cose": 14.8 mln Tony Effe con "Damme ‘na mano": 14.4 mln Elodie con "Dimenticarsi alle 7": 13.7 mln Brunori Sas con "L'albero delle noci": 12.6 mln Irama con "Lentamente": 12.3 mln The Kolors con "Tu con chi fai l'amore": 12.0 mln Serena Brancale con "Anema e core": 11.9 mln Gaia con "Chiamo io chiami tu": 11.8 mln Noemi con "Se t'innamori muori": 10.3 mln Willie Peyote con "Grazie ma no grazie": 10.3 mln Sarah Toscano con "Amarcord": 9.6 mln Rocco Hunt con "Mille vote ancora": 7.4 mln Clara con "Febbre": 7.1 mln Francesca Michielin con "Fango in Paradiso": 6.9 mln Modà con "Non ti dimentico": 6.9 mln Joan Thiele con "Eco": 6.8 mln Simone Cristicchi con "Quando sarai piccola": 6.8 mln Francesco Gabbani con "Viva la vita": 6.5 mln Marcella Bella con "Pelle diamante": 4.3 mln Massimo Ranieri con "Tra le mani un cuore": 3.0 mln

405 milioni di stream totali.

Classifiche Sanremo 2026 a un mese dall'inizio

Samurai Jay con "Ossessione": 25.5 mln Sayf con "Tu mi piaci tanto": 17.7 mln Sal Da Vinci con "Per sempre sì": 15.1 mln Ditonellapiaga con "Che fastidio!": 14.2 mln Fulminacci con "Stupida sfortuna": 11.9 mln Fedez / Marco Masini con "Male necessario": 11.5 mln Luché con "Labirinto": 11.4 mln LDA / Aka 7even con "Poesie clandestine": 11.3 mln Nayt con "Prima che": 9.2 mln J-Ax con "Italia Starter Pack": 8.7 mln Arisa con "Magica favola": 8.1 mln Tommaso Paradiso con "I romantici": 8.0 mln Tredici Pietro con "Uomo che cade": 7.6 mln Bambole di Pezza con "Resta con me": 7.1 mln Serena Brancale con "Qui con me": 6.0 mln Elettra Lamborghini con "Voilà": 5.8 mln Eddie Brock con "Avvoltoi": 5.2 mln Chiello con "Ti penso sempre": 4.7 mln Levante con "Sei tu": 4.4 mln Dargen D’Amico con "Ai ai": 4.3 mln Michele Bravi con "Prima o poi": 4.1 mln Ermal Meta con "Stella stellina": 4.1 mln Malika Ayane con "Animali notturni": 3.7 mln Mara Sattei con "Le cose che non sai di me": 3.6 mln Enrico Nigiotti con "Ogni volta che non so volare": 3.5 mln Leo Gassmann con "Naturale": 3.0 mln Raf con "Ora e per sempre": 3.0 mln Maria Antonietta / Colombre con "La felicità e basta": 2.9 mln Francesco Renga con "Il meglio di me": 2.4 mln Patty Pravo con "Opera": 1.6 mln

229.6 milioni di stream totali.