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Il crollo di Sanremo 2026 su Spotify a un mese dall’inizio: è esplosa la bolla streaming

A un mese dalla fine di Sanremo 2026, il confronto streaming con le due edizioni precedenti ci racconta un crollo di oltre 170 e 200 milioni di ascolti.
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A cura di Vincenzo Nasto
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Samurai Jay, Olly e Mahmood, via LaPresse
Samurai Jay, Olly e Mahmood, via LaPresse

Sin dalle prime battute dopo la fine del Festival di Sanremo 2026, si è discusso dell'accoglienza del pubblico in streaming dei brani concorrenti. Un processo che si sarebbe sviluppato sin dalla prima settimana ma soprattutto che avrebbe mostrato un andamento in discesa, legato principalmente a ciò che è successo negli ultimi due anni al Festival di Sanremo. E a un mese esatto dall'inizio del Festival possiamo osservare come il calo, molto più che fisiologico, possa essere percepito non solo come un interesse minore nei confronti dei brani partecipanti, soprattutto per l'esplosione di una bolla streaming relativa alla kermesse ligure. Infatti, dopo i cinque Festival di Sanremo condotti da Amadeus, che hanno sicuramente rappresentato un'evoluzione della kermesse, soprattutto il suo approdo più che concreto su Spotify, abbiamo assistito nelle ultime due edizioni a una decrescita, che ha molteplici cause. Come abbiamo raccontato in quest'articolo, sicuramente influisce sulla proiezione degli streaming sanremesi, la mancanza di Big italiani sulla piattaforma.

Perché è esplosa la bolla dello streaming e cosa c'entra il dato sugli ascoltatori mensili

Il dato più indicativo, senza dover ritornare per forza al 2024, era già quello riguardante gli ascoltatori mensili delle ultime due edizioni. Tornando al 2025, con 29 concorrenti, gli ascoltatori mensili totali superavano i 52 milioni, mentre per Sanremo 2026 si partiva da "soli" 28,4 milioni. Questo dato per entrambi i festival fa riferimento al giorno dell'annuncio dei concorrenti, senza quindi conteggiare le variazioni nel periodo intercorso tra l’annuncio e l’inizio della gara. La differenza di quasi 24 milioni di ascoltatori tra i due festival (che sarebbe potuta essere anche più ampia calcolando i 2,8 milioni iniziali di Emis Killa) non si riflette solo nella media tra le due edizioni, rispettivamente 1,8 milioni e 947 mila. Si riflette soprattutto nella presenza di "Big" con almeno due milioni di ascoltatori mensili in gara. Nel 2025, 13 artisti su 29, quasi il 50% del cast, partivano con oltre 2 milioni di ascoltatori mensili. Nel 2026 sono stati solo tre: Luché, Fedez e Tommaso Paradiso.

175,8 milioni di streaming in meno rispetto all'edizione 2025, a un mese dall'inizio del Festival

Abbiamo visto come questo abbia influito su crescite esorbitanti negli ascoltatori mensili per Maria Antonietta, Bambole di Pezza e Colombre, ma questo potrebbe oscurare l'abisso numerico che Spotify ci mostra a un mese esatto dall'inizio del Festival di Sanremo. Il primo dato, il più chiaro, si riferisce agli streaming totali rispetto allo scorso anno dopo un solo mese. Sanremo 2026 viaggia a vele ridotte con 229,6 milioni di stream totali: un divario di 175,8 milioni con l'edizione precedente, in grado di totalizzarne 405,4. Un dato che allarga, anche se poco, l'iniziale dato del 42% di streaming in meno che avevamo riferito a due settimane dalla fine del Festival, arrivato oggi al 43%. Sarebbe fuorviante invece avvicinare la classifica 2026 al 2024, l'ultima edizione di Amadeus, che contava il 6 marzo 433,9 milioni di stream totali, quasi il doppio.

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13 canzoni sotto i 5 milioni di streaming, a un mese da Sanremo 2026

Un aspetto interessante che potrebbe indicarci la peggiore penetrazione nel pubblico potrebbe essere la soglia dei 5 milioni, considerata nel tempo una soglia minima per i brani sanremesi dopo un mese di ascolti in streaming. Nel 2024 e nel 2025, solo 2 brani per anno restavano sotto i 5 milioni di stream. Nel 2026, ben 13 canzoni su 30 (il 43% del cast). Ma anche se andiamo in alto, è possibile notare come, almeno quest'anno, la dimensione della hit, almeno dal punto di vista degli streaming, non sembra applicarsi a nessuna canzone: discorso diverso in radio per "Che fastidio!" di Ditonellapiaga. Infatti, Sanremo 2024 è stato trainato da brani come "Tuta gold" di Mahmood con 44,6 milioni, e Geolier con "I p' me tu p' te" a 40,3, mentre l'anno scorso si erano difesi Olly con "Balorda nostalgia" a 41,8 milioni e Fedez con "Battito" a 29,4 milioni.

Il dato sulla Top 5 delle ultime 3 edizioni del Festival

Nel 2026, il brano più performante è "Ossessione" di Samurai Jay, che si ferma a 25,5 milioni di stream, seguito da Sayf con "Tu mi piaci tanto" a 17,7 milioni e il vincitore Sal Da Vinci con "Per sempre sì" a 15,1 milioni. I numeri che oggi valgono la prima posizione, nelle edizioni passate avrebbero garantito a malapena un piazzamento fuori dal podio. Allo stesso tempo, anche Sanremo 2026 ci racconta una storia già vista nelle edizioni passate. Infatti, nonostante il dimezzamento del monte stream complessivo, la quota di mercato detenuta dalla Top 5 rimane stabile: la Top 5 del 2026 assorbe da sola quasi il 37% degli ascolti totali, una quota simile a quella del 2025 (35,6%), ma inferiore al quasi 40% registrato nell'ultima edizione di Amadeus nel 2024. Segno che dietro i primi 5 brani in classifica sembra fermarsi l'interesse del pubblico per i brani di Sanremo 2026.

Classifiche Sanremo 2024 a un mese dall'inizio

  1. Mahmood con "Tuta gold": 44.6 mln
  2. Geolier con "I p' me tu p' te": 40.3 mln
  3. Annalisa con "Sinceramente": 30.8 mln
  4. Angelina Mango con "La noia": 29.9 mln
  5. Ghali con "Casa mia": 26.8 mln
  6. Irama con "Tu no": 21.5 mln
  7. The Kolors con "Un ragazzo una ragazza": 18.5 mln
  8. Rose Villain con "Click boom!": 17.7 mln
  9. Alfa con "Vai!": 16.1 mln
  10. Gazzelle con "Tutto qui": 15.4 mln
  11. Dargen D'Amico con "Onda alta": 13.3 mln
  12. Clara con "Diamanti grezzi": 13.1 mln
  13. Emma con "Apnea": 12.1 mln
  14. La Sad con "Autodistruttivo": 11.9 mln
  15. Mr. Rain con "Due altalene": 11.6 mln
  16. Ricchi e Poveri con "Ma non tutta la vita": 11.3 mln
  17. Il Tre con "Fragili": 11.3 mln
  18. Loredana Bertè con "Pazza": 11.2 mln
  19. Bnkr44 con "Governo Punk": 9.0 mln
  20. Alessandra Amoroso con "Fino a qui": 8.5 mln
  21. Il Volo con "Capolavoro": 7.2 mln
  22. Santi Francesi con "L'amore in bocca": 6.9 mln
  23. BigMama con "La rabbia non ti basta": 6.6 mln
  24. Diodato con "Ti muovi": 6.4 mln
  25. Fiorella Mannoia con "Mariposa": 6.3 mln
  26. Sangiovanni con "Finiscimi": 6.2 mln
  27. Fred De Palma con "Il cielo non ci vuole": 5.6 mln
  28. Negramaro con "Ricominciamo tutto": 5.6 mln
  29. Maninni con "Spettacolare": 4.2 mln
  30. Renga Nek con "Pazzo di te": 3.9 mln

433.9 milioni di stream totali.

Classifiche Sanremo 2025 a un mese dall'inizio

  1. Olly con "Balorda nostalgia": 41.8 mln
  2. Fedez con "Battito": 29.4 mln
  3. Giorgia con "La cura per me": 24.9 mln
  4. Lucio Corsi con "Volevo essere un duro": 24.3 mln
  5. Achille Lauro con "Incoscienti giovani": 23.8 mln
  6. Rose Villain con "Fuorilegge": 18.7 mln
  7. Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento con "La mia parola": 18.4 mln
  8. Bresh con "La tana del granchio": 18.2 mln
  9. Coma_Cose con "Cuoricini": 16.5 mln
  10. Rkomi con "Il ritmo delle cose": 14.8 mln
  11. Tony Effe con "Damme ‘na mano": 14.4 mln
  12. Elodie con "Dimenticarsi alle 7": 13.7 mln
  13. Brunori Sas con "L'albero delle noci": 12.6 mln
  14. Irama con "Lentamente": 12.3 mln
  15. The Kolors con "Tu con chi fai l'amore": 12.0 mln
  16. Serena Brancale con "Anema e core": 11.9 mln
  17. Gaia con "Chiamo io chiami tu": 11.8 mln
  18. Noemi con "Se t'innamori muori": 10.3 mln
  19. Willie Peyote con "Grazie ma no grazie": 10.3 mln
  20. Sarah Toscano con "Amarcord": 9.6 mln
  21. Rocco Hunt con "Mille vote ancora": 7.4 mln
  22. Clara con "Febbre": 7.1 mln
  23. Francesca Michielin con "Fango in Paradiso": 6.9 mln
  24. Modà con "Non ti dimentico": 6.9 mln
  25. Joan Thiele con "Eco": 6.8 mln
  26. Simone Cristicchi con "Quando sarai piccola": 6.8 mln
  27. Francesco Gabbani con "Viva la vita": 6.5 mln
  28. Marcella Bella con "Pelle diamante": 4.3 mln
  29. Massimo Ranieri con "Tra le mani un cuore": 3.0 mln

405 milioni di stream totali.

Classifiche Sanremo 2026 a un mese dall'inizio

  1. Samurai Jay con "Ossessione": 25.5 mln
  2. Sayf con "Tu mi piaci tanto": 17.7 mln
  3. Sal Da Vinci con "Per sempre sì": 15.1 mln
  4. Ditonellapiaga con "Che fastidio!": 14.2 mln
  5. Fulminacci con "Stupida sfortuna": 11.9 mln
  6. Fedez / Marco Masini con "Male necessario": 11.5 mln
  7. Luché con "Labirinto": 11.4 mln
  8. LDA / Aka 7even con "Poesie clandestine": 11.3 mln
  9. Nayt con "Prima che": 9.2 mln
  10. J-Ax con "Italia Starter Pack": 8.7 mln
  11. Arisa con "Magica favola": 8.1 mln
  12. Tommaso Paradiso con "I romantici": 8.0 mln
  13. Tredici Pietro con "Uomo che cade": 7.6 mln
  14. Bambole di Pezza con "Resta con me": 7.1 mln
  15. Serena Brancale con "Qui con me": 6.0 mln
  16. Elettra Lamborghini con "Voilà": 5.8 mln
  17. Eddie Brock con "Avvoltoi": 5.2 mln
  18. Chiello con "Ti penso sempre": 4.7 mln
  19. Levante con "Sei tu": 4.4 mln
  20. Dargen D’Amico con "Ai ai": 4.3 mln
  21. Michele Bravi con "Prima o poi": 4.1 mln
  22. Ermal Meta con "Stella stellina": 4.1 mln
  23. Malika Ayane con "Animali notturni": 3.7 mln
  24. Mara Sattei con "Le cose che non sai di me": 3.6 mln
  25. Enrico Nigiotti con "Ogni volta che non so volare": 3.5 mln
  26. Leo Gassmann con "Naturale": 3.0 mln
  27. Raf con "Ora e per sempre": 3.0 mln
  28. Maria Antonietta / Colombre con "La felicità e basta": 2.9 mln
  29. Francesco Renga con "Il meglio di me": 2.4 mln
  30. Patty Pravo con "Opera": 1.6 mln

229.6 milioni di stream totali.

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