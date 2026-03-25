Il crollo di Sanremo 2026 su Spotify a un mese dall’inizio: è esplosa la bolla streaming
Sin dalle prime battute dopo la fine del Festival di Sanremo 2026, si è discusso dell'accoglienza del pubblico in streaming dei brani concorrenti. Un processo che si sarebbe sviluppato sin dalla prima settimana ma soprattutto che avrebbe mostrato un andamento in discesa, legato principalmente a ciò che è successo negli ultimi due anni al Festival di Sanremo. E a un mese esatto dall'inizio del Festival possiamo osservare come il calo, molto più che fisiologico, possa essere percepito non solo come un interesse minore nei confronti dei brani partecipanti, soprattutto per l'esplosione di una bolla streaming relativa alla kermesse ligure. Infatti, dopo i cinque Festival di Sanremo condotti da Amadeus, che hanno sicuramente rappresentato un'evoluzione della kermesse, soprattutto il suo approdo più che concreto su Spotify, abbiamo assistito nelle ultime due edizioni a una decrescita, che ha molteplici cause. Come abbiamo raccontato in quest'articolo, sicuramente influisce sulla proiezione degli streaming sanremesi, la mancanza di Big italiani sulla piattaforma.
Perché è esplosa la bolla dello streaming e cosa c'entra il dato sugli ascoltatori mensili
Il dato più indicativo, senza dover ritornare per forza al 2024, era già quello riguardante gli ascoltatori mensili delle ultime due edizioni. Tornando al 2025, con 29 concorrenti, gli ascoltatori mensili totali superavano i 52 milioni, mentre per Sanremo 2026 si partiva da "soli" 28,4 milioni. Questo dato per entrambi i festival fa riferimento al giorno dell'annuncio dei concorrenti, senza quindi conteggiare le variazioni nel periodo intercorso tra l’annuncio e l’inizio della gara. La differenza di quasi 24 milioni di ascoltatori tra i due festival (che sarebbe potuta essere anche più ampia calcolando i 2,8 milioni iniziali di Emis Killa) non si riflette solo nella media tra le due edizioni, rispettivamente 1,8 milioni e 947 mila. Si riflette soprattutto nella presenza di "Big" con almeno due milioni di ascoltatori mensili in gara. Nel 2025, 13 artisti su 29, quasi il 50% del cast, partivano con oltre 2 milioni di ascoltatori mensili. Nel 2026 sono stati solo tre: Luché, Fedez e Tommaso Paradiso.
175,8 milioni di streaming in meno rispetto all'edizione 2025, a un mese dall'inizio del Festival
Abbiamo visto come questo abbia influito su crescite esorbitanti negli ascoltatori mensili per Maria Antonietta, Bambole di Pezza e Colombre, ma questo potrebbe oscurare l'abisso numerico che Spotify ci mostra a un mese esatto dall'inizio del Festival di Sanremo. Il primo dato, il più chiaro, si riferisce agli streaming totali rispetto allo scorso anno dopo un solo mese. Sanremo 2026 viaggia a vele ridotte con 229,6 milioni di stream totali: un divario di 175,8 milioni con l'edizione precedente, in grado di totalizzarne 405,4. Un dato che allarga, anche se poco, l'iniziale dato del 42% di streaming in meno che avevamo riferito a due settimane dalla fine del Festival, arrivato oggi al 43%. Sarebbe fuorviante invece avvicinare la classifica 2026 al 2024, l'ultima edizione di Amadeus, che contava il 6 marzo 433,9 milioni di stream totali, quasi il doppio.
13 canzoni sotto i 5 milioni di streaming, a un mese da Sanremo 2026
Un aspetto interessante che potrebbe indicarci la peggiore penetrazione nel pubblico potrebbe essere la soglia dei 5 milioni, considerata nel tempo una soglia minima per i brani sanremesi dopo un mese di ascolti in streaming. Nel 2024 e nel 2025, solo 2 brani per anno restavano sotto i 5 milioni di stream. Nel 2026, ben 13 canzoni su 30 (il 43% del cast). Ma anche se andiamo in alto, è possibile notare come, almeno quest'anno, la dimensione della hit, almeno dal punto di vista degli streaming, non sembra applicarsi a nessuna canzone: discorso diverso in radio per "Che fastidio!" di Ditonellapiaga. Infatti, Sanremo 2024 è stato trainato da brani come "Tuta gold" di Mahmood con 44,6 milioni, e Geolier con "I p' me tu p' te" a 40,3, mentre l'anno scorso si erano difesi Olly con "Balorda nostalgia" a 41,8 milioni e Fedez con "Battito" a 29,4 milioni.
Il dato sulla Top 5 delle ultime 3 edizioni del Festival
Nel 2026, il brano più performante è "Ossessione" di Samurai Jay, che si ferma a 25,5 milioni di stream, seguito da Sayf con "Tu mi piaci tanto" a 17,7 milioni e il vincitore Sal Da Vinci con "Per sempre sì" a 15,1 milioni. I numeri che oggi valgono la prima posizione, nelle edizioni passate avrebbero garantito a malapena un piazzamento fuori dal podio. Allo stesso tempo, anche Sanremo 2026 ci racconta una storia già vista nelle edizioni passate. Infatti, nonostante il dimezzamento del monte stream complessivo, la quota di mercato detenuta dalla Top 5 rimane stabile: la Top 5 del 2026 assorbe da sola quasi il 37% degli ascolti totali, una quota simile a quella del 2025 (35,6%), ma inferiore al quasi 40% registrato nell'ultima edizione di Amadeus nel 2024. Segno che dietro i primi 5 brani in classifica sembra fermarsi l'interesse del pubblico per i brani di Sanremo 2026.
Classifiche Sanremo 2024 a un mese dall'inizio
- Mahmood con "Tuta gold": 44.6 mln
- Geolier con "I p' me tu p' te": 40.3 mln
- Annalisa con "Sinceramente": 30.8 mln
- Angelina Mango con "La noia": 29.9 mln
- Ghali con "Casa mia": 26.8 mln
- Irama con "Tu no": 21.5 mln
- The Kolors con "Un ragazzo una ragazza": 18.5 mln
- Rose Villain con "Click boom!": 17.7 mln
- Alfa con "Vai!": 16.1 mln
- Gazzelle con "Tutto qui": 15.4 mln
- Dargen D'Amico con "Onda alta": 13.3 mln
- Clara con "Diamanti grezzi": 13.1 mln
- Emma con "Apnea": 12.1 mln
- La Sad con "Autodistruttivo": 11.9 mln
- Mr. Rain con "Due altalene": 11.6 mln
- Ricchi e Poveri con "Ma non tutta la vita": 11.3 mln
- Il Tre con "Fragili": 11.3 mln
- Loredana Bertè con "Pazza": 11.2 mln
- Bnkr44 con "Governo Punk": 9.0 mln
- Alessandra Amoroso con "Fino a qui": 8.5 mln
- Il Volo con "Capolavoro": 7.2 mln
- Santi Francesi con "L'amore in bocca": 6.9 mln
- BigMama con "La rabbia non ti basta": 6.6 mln
- Diodato con "Ti muovi": 6.4 mln
- Fiorella Mannoia con "Mariposa": 6.3 mln
- Sangiovanni con "Finiscimi": 6.2 mln
- Fred De Palma con "Il cielo non ci vuole": 5.6 mln
- Negramaro con "Ricominciamo tutto": 5.6 mln
- Maninni con "Spettacolare": 4.2 mln
- Renga Nek con "Pazzo di te": 3.9 mln
433.9 milioni di stream totali.
Classifiche Sanremo 2025 a un mese dall'inizio
- Olly con "Balorda nostalgia": 41.8 mln
- Fedez con "Battito": 29.4 mln
- Giorgia con "La cura per me": 24.9 mln
- Lucio Corsi con "Volevo essere un duro": 24.3 mln
- Achille Lauro con "Incoscienti giovani": 23.8 mln
- Rose Villain con "Fuorilegge": 18.7 mln
- Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento con "La mia parola": 18.4 mln
- Bresh con "La tana del granchio": 18.2 mln
- Coma_Cose con "Cuoricini": 16.5 mln
- Rkomi con "Il ritmo delle cose": 14.8 mln
- Tony Effe con "Damme ‘na mano": 14.4 mln
- Elodie con "Dimenticarsi alle 7": 13.7 mln
- Brunori Sas con "L'albero delle noci": 12.6 mln
- Irama con "Lentamente": 12.3 mln
- The Kolors con "Tu con chi fai l'amore": 12.0 mln
- Serena Brancale con "Anema e core": 11.9 mln
- Gaia con "Chiamo io chiami tu": 11.8 mln
- Noemi con "Se t'innamori muori": 10.3 mln
- Willie Peyote con "Grazie ma no grazie": 10.3 mln
- Sarah Toscano con "Amarcord": 9.6 mln
- Rocco Hunt con "Mille vote ancora": 7.4 mln
- Clara con "Febbre": 7.1 mln
- Francesca Michielin con "Fango in Paradiso": 6.9 mln
- Modà con "Non ti dimentico": 6.9 mln
- Joan Thiele con "Eco": 6.8 mln
- Simone Cristicchi con "Quando sarai piccola": 6.8 mln
- Francesco Gabbani con "Viva la vita": 6.5 mln
- Marcella Bella con "Pelle diamante": 4.3 mln
- Massimo Ranieri con "Tra le mani un cuore": 3.0 mln
405 milioni di stream totali.
Classifiche Sanremo 2026 a un mese dall'inizio
- Samurai Jay con "Ossessione": 25.5 mln
- Sayf con "Tu mi piaci tanto": 17.7 mln
- Sal Da Vinci con "Per sempre sì": 15.1 mln
- Ditonellapiaga con "Che fastidio!": 14.2 mln
- Fulminacci con "Stupida sfortuna": 11.9 mln
- Fedez / Marco Masini con "Male necessario": 11.5 mln
- Luché con "Labirinto": 11.4 mln
- LDA / Aka 7even con "Poesie clandestine": 11.3 mln
- Nayt con "Prima che": 9.2 mln
- J-Ax con "Italia Starter Pack": 8.7 mln
- Arisa con "Magica favola": 8.1 mln
- Tommaso Paradiso con "I romantici": 8.0 mln
- Tredici Pietro con "Uomo che cade": 7.6 mln
- Bambole di Pezza con "Resta con me": 7.1 mln
- Serena Brancale con "Qui con me": 6.0 mln
- Elettra Lamborghini con "Voilà": 5.8 mln
- Eddie Brock con "Avvoltoi": 5.2 mln
- Chiello con "Ti penso sempre": 4.7 mln
- Levante con "Sei tu": 4.4 mln
- Dargen D’Amico con "Ai ai": 4.3 mln
- Michele Bravi con "Prima o poi": 4.1 mln
- Ermal Meta con "Stella stellina": 4.1 mln
- Malika Ayane con "Animali notturni": 3.7 mln
- Mara Sattei con "Le cose che non sai di me": 3.6 mln
- Enrico Nigiotti con "Ogni volta che non so volare": 3.5 mln
- Leo Gassmann con "Naturale": 3.0 mln
- Raf con "Ora e per sempre": 3.0 mln
- Maria Antonietta / Colombre con "La felicità e basta": 2.9 mln
- Francesco Renga con "Il meglio di me": 2.4 mln
- Patty Pravo con "Opera": 1.6 mln
229.6 milioni di stream totali.