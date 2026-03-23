L’effetto Sanremo 2026 non è per tutti: Maria Antonietta vola in streaming, Luché cresce meno perché era già forte

A un mese dalla fine di Sanremo 2026, la classifica degli ascoltatori mensili e la sua evoluzione da inizio Festival ci racconta chi ha guadagnato più pubblico grazie alla kermesse.

Luche, Samurai Jay, Maria Antonietta, via LaPresse

A un mese dall'inizio del Festival di Sanremo 2026, il mercato musicale ci ha restituito già una prima immagine dell'accoglienza dei brani in radio (qui il report), ma anche in streaming. Fino a ora, "Ossessione" di Samurai Jay si è già ritagliata una piccola distanza rispetto agli altri brani in gara, attualmente con quasi 25 milioni di streaming. Ma diventa interessante anche osservare, attraverso l'evoluzione del dato degli ascoltatori mensili, quali artisti sono riusciti a sfruttare la loro apparizione sanremese, e chi meno. Infatti, se da una parte la partecipazione al Festival di Sanremo 2026 è servita ad alcuni artisti per raggiungere una visibilità poco ipotizzabile prima della kermesse, c'è anche chi non è riuscito ad allargare il proprio pubblico quanto previsto.

Samurai Jay è il più seguito su Spotify, a un mese da Sanremo 2026

Il dato più chiaro sugli ascoltatori mensili, ovvero la classifica dei Top 5 artisti con la fetta di pubblico più ampia sulla piattaforma, ci restituisce in vetta uno dei vincitori morali del Festival: proprio Samurai Jay con 4,70 milioni di ascoltatori. Subito dietro di lui c'è Fedez quasi a parimerito, mentre già con un minimo distacco si posizionano Luché e Sayf, rispettivamente con 4,55 e 4,54 milioni di ascoltatori. Chiude la Top 5 il vincitore del Festival di Sanremo 2026 Sal Da Vinci. Si tratta anche di uno dei casi più interessanti di questo Festival. Infatti, l'autore di "Per sempre sì", che non aveva raggiunto il milione di ascoltatori mensili pre-Festival, è tra gli artisti con un buon differenziale, con una crescita del 358%. Attualmente il suo pubblico sulla piattaforma si attesta attorno ai 4,36 milioni.

Maria Antonietta, Bambole di Pezza e Colombre: le sorprese più positive di Sanremo 2026

Proprio il differenziale diventa un dato necessario per osservare la permeabilità, la capacità di posizionarsi in più fasce di pubblico per i concorrenti dell'ultimo Festival di Sanremo. Tra le sorprese più inaspettate del Festival di Sanremo c'è sicuramente la coppia formata da Maria Antonietta e Colombre, che ritroviamo rispettivamente in prima e terza posizione. Un successo testimoniato anche dall'ingresso nella Top 10 del Trend Airplay Sanremo 2026 di EarOne, ma soprattutto dal confronto rispetto al dato iniziale degli ascoltatori mensili. Maria Antonietta, che partiva da 34.664 ascoltatori mensili, è passata attualmente a quasi 1,33 milioni, con un incremento del 3729,4%. Scenario simile per Colombre, passato dai 40mila a 1,33 milioni di ascoltatori mensili con un +3189,2%. Tra di loro, confermando la crescita iniziale (che avevamo scritto qui), le Bambole di Pezza sono al secondo posto in questa speciale classifica. Lo conquistano con una crescita del 3274,6%. La band di "Resta con me", dall'inizio del Festival di Sanremo, è passata dai 61.380 ai 2.071.324 ascoltatori mensili.

Perché Luché è tra gli artisti Top di Spotify a Sanremo 2026, ma anche quello con un minor guadagno di pubblico

Chiudono questa speciale classifica i protagonisti di "Poesie clandestine", rispettivamente LDA e Aka 7even. Il primo riesce ad agguantare il quarto posto, volando dai 156mila iniziali a 2,91 milioni con un +1758,6%, mentre l'autore di "Loca" segna un +1379,9%, passando dai 199mila a 2,94 milioni. Ma c'è anche chi non è riuscito a trarre un grande guadagno, in termini di ascoltatori mensili sulla piattaforma, dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026. E tra i nomi spuntano alcuni dei protagonisti, inizialmente, più importanti del Festival. Per esempio Luché, che figura al terzo posto degli autori più seguiti con 4,55 milioni. Il suo incremento infatti è stato “solo” del 46,5% con un dato di partenza di 3,1 milioni. Al secondo posto troviamo Raf con un +75,8%, passato da 1,6 a 2,9 milioni di ascoltatori mensili. Chiude questa particolare classifica il trio composto da Tommaso Paradiso, Eddie Brock e Fedez, rispettivamente con un +83,2%, +87,4% e +93,5%.

Patty Pravo ha avuto la crescita assoluta minore a Sanremo 2026

A questa classifica è necessario aggiungere anche un dato sulla crescita assoluta minore, basata sul totale netto dei nuovi ascoltatori portati a casa dopo l'inizio del Festival, lo scorso 24 febbraio. C'è una sola concorrente che non è riuscita ad aggiungere almeno un milione di spettatori alla sua fanbase ed è Patty Pravo, passata dai 536.446 iniziali all'attuale dato di 1,36 milioni (un incremento netto di circa 832mila ascoltatori). Sul dato potrebbe influire non solo la minore aderenza alle piattaforme di streaming, ma anche il dato radiofonico, che fino allo scorso 20 marzo, vedeva proprio "Opera" come il brano con il numero minore di passaggi radiofonici secondo EarOne (non quello però con il punteggio complessivo peggiore).