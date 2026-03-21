Ditonellapiaga da record in radio, Annalisa scavalca Sanremo 2026 mentre crolla Sal Da Vinci

Sal Da Vinci, Ditonellapiaga e Annalisa, via LaPresse

A tre settimane dalla conclusione del Festival di Sanremo 2026, abbiamo il primo annuncio di EarOne in merito al posizionamento nelle classifiche radiofoniche di un brano della kermesse. "Che fastidio!" di Ditonellapiaga ha raggiunto il record EarOne Airplay, risultando il brano con maggiore audience raggiunta, con 391.588.331 ascolti in sole tre settimane di airplay. Conseguenza di questo ingente passaggio radiofonico, testimoniato anche nei dati del trend di Sanremo 2026, il brano si trova per la terza volta consecutiva in vetta alla classifica EarOne Airplay.

Il crollo di Sal Da Vinci, dal terzo posto fuori dalla Top 10

Il primo posto di Ditonellapiaga e la seconda posizione di Sayf con "Tu mi piaci tanto" sono gli unici dati che sembrano confermare le proiezioni della scorsa settimana, ma subito dietro di loro si apre un mondo completamente diverso. Infatti, da una parte c'è l'ingresso sul podio di "Ossessione", primo anche negli streaming su Spotify e nelle certificazioni FIMI, e soprattutto il crollo di Sal Da Vinci con "Per sempre sì". Il vincitore del Festival di Sanremo 2026, come già osservato nella classifica Trend, scivola via dal podio, dalla Top 5, ma in questa classifica anche dalla Top 10, conquistando solo l'undicesima posizione.

Annalisa supera i brani di Sanremo 2026, è quarta con "Canzone Estiva"

Nelle rilevazioni precedenti avevamo evidenziato come il suo enorme volume di riproduzioni derivasse in gran parte da emittenti locali e interregionali, generando un basso tasso di efficienza. Ma la caduta di Sal Da Vinci nelle rotazioni radiofoniche non può nascondere invece il grande ingresso in Top 5 di Annalisa con "Canzone Estiva". Infatti, il muro sanremese della Top 5 viene frantumato dall'ingresso più alto in classifica di questa settimana, producendo anche un effetto domino sulle presenze sanremesi nella top 10. Nel frattempo, nella Top 50 entrano anche la coppia Emma e Rkomi con "Vacci Piano" al 12° posto, Eros Ramazzotti e Max Pezzali al 17° con "Come nei film" e anche "Amelie" di Kid Yugi alla 41esima posizione.

Fuori dalla Top 50 Arisa, Luché, Nayt ed Eddie Brock

Ma chi chiude la top 10 di questa settimana? Aumenta il roster internazionale con "I Just Might" di Bruno Mars in quinta posizione, "Fabulous" di MEEK alla sesta e l'ingresso al nono posto di Taylor Swift con "Opalite". Il contingente sanremese, in ordine "I romantici" di Tommaso Paradiso, "Stupida sfortuna" di Fulminacci e "Italia Starter Pack" di J-Ax, occupa i posti rimanenti della Top 10 che vede anche l'uscita di "Male Necessario" di Fedez e Masini. Escono invece per adesso dalla Top 50 alcuni brani sanremesi come "Magica Favola" di Arisa, "Labirinto" di Luché, ma anche "Prima che" di Nayt e "Avvoltoi" di Eddie Brock.

Perché il confronto con Sanremo 2025 sta diventando molto complicato

Sono solo 18 i brani rimasti nella Top 50, rispetto ai 20 della scorsa settimana. Un dato che ci riporta anche all'esodo dei brani sanremesi, dopo solo tre settimane dalla fine del festival, dalle rotazioni radiofoniche. Rispetto al 2025, sono solo 8 i brani sanremesi nella Top 20, mentre nella scorsa edizione erano 17 i brani presenti in questa mini-classifica. Ma rispetto all'ingresso di Annalisa in quarta posizione con "Canzone estiva", possiamo trarre un confronto: il debutto più alto, durante la terza settimana post-Sanremo 2025, era stato "Next Summer" di Damiano David in 21° posizione.