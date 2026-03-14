Ditonellapiaga è la più ascoltata in radio con “Che Fastidio!”: Sal Da Vinci scalza Paradiso dal podio

Ditonellapiaga e Sal Da Vinci, via LaPresse

A due settimane dalla conclusione del Festival di Sanremo 2026, la top 5 radiofonica è ancora e inesorabilmente legata alla kermesse ligure. Come registrato dalla classifica Airplay di EarOne, Ditonellapiaga con "Che Fastidio!" occupa ancora la posizione più alta del podio, com'è avvenuta anche nella classifica radiofonica di Sanremo 2026 (qui il report). Ma non solo la cantante romana bissa il successo. C'è anche chi come Sayf, ha scavalcato alcune posizioni, arrivando fino al 2° posto con "Tu mi piaci tanto". Rispetto alla classifica trend di Sanremo 2026, le logiche della rotazione globale premiano volumi d'ascolto differenti.

L'ascesa di Sal Da Vinci, lascia il podio Tommaso Paradiso

Ce ne possiamo accorgere proprio dalla terza posizione, che vede "I romantici" di Tommaso Paradiso abdicare di fronte al vincitore di Sanremo 2026 Sal Da Vinci con "Per sempre sì". Un passaggio di consegne che non vede protagonista solo Sal Da Vinci, ma anche il suo collega partenopeo Samurai Jay con "Ossessione" in quarta posizione. Proprio questa immagine in classifica riallinea il percorso che sta avendo il brano su Spotify, in vetta con 16,7 milioni di streaming (qui il report). Ma terminata la top 5, si dissolve il blocco sanremese che vedrà nella top 10 solo altri due brani. Da una parte "Stupida favola" di Fulminacci in ottava posizione, mentre due gradini più in basso "Italia Starter Pack" di J-Ax. Infatti, in sesta posizione, Sanremo 2026 viene interrotta da SOMBR con "Homewrecker", a cui si legano il nuovo successo di Bruno Mars, "I Just Might" al settimo posto. E infine in nona posizione scivola Georgia Meek con "Fabulous".

Le differenze tra Sanremo 2026 e Sanremo 2025 nella Top 50

A questo punto diventa interessante osservare l'impatto di Sanremo 2026 nella classifica Airplay rispetto a Sanremo 2025, dopo due settimane. Il dato più visibile ce lo da la presenza totale di brani sanremesi nella top 50, che si ferma a 20 per l'edizione 2026, mentre in quella precedente erano stati 23. Un numero che non è imputabile alla top 10, rimasta pressoché uguale, con 7 brani sanremesi ciascuno.

Infatti, a Sanremo 2025 erano presenti non solo Olly con "Balorda Nostalgia" e "Cuoricini" di Comacose. Si inserivano anche Achille Lauro con "Incoscienti giovani", Giorgia con "La cura per me", The Kolors con "Tu con chi fai l'amore", Lucio Corsi con "Volevo essere un duro" ed Elodie con "Dimenticarsi alle 7". La differenza principale arrivava qualche posizione più tardi, tra la 21° e la 50°: in questa fascia, Sanremo 2026 piazza 11 brani, mentre Sanremo 2025 13.