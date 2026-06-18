La scaletta del concerto di Vasco Rossi allo stadio San Nicola di Bari, l’ordine delle canzoni

Stasera, giovedì 18 giugno 2026, il Vasco Live 2026 arriva allo stadio San Nicola di Bari, dopo le date di Rimini, Ferrara e Olbia. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Vasco Rossi, di seguito le dati rimanenti del tour.

Vasco Rossi, 2026

Questa sera, giovedì 18 giugno 2026, il tour Vasco Live 2026 arriva allo stadio San Nicola di Bari, dopo gli appuntamenti di Rimini, Ferrara e Olbia. Il rocker, che ha collezionato un tour completamente sold out, si esibirà dalle ore 21 sul palco, con una scaletta di 27 brani. Insieme ai grandi successi, sono ritornate anche alcune tracce del suo passato, come un brano di "Colpa d'Alfredo", il suo terzo album in studio: stiamo parlando di "(per quello che ho da fare) Faccio il militare". A cui si aggiungono i debutti live di "Bolle di sapone" e "Marea". Il tour di Vasco Rossi continuerà domani sera con la seconda data allo stadio San Nicola, prima degli ultimi 4 appuntamenti. Rispettivamente, si esibirà il 23 e il 24 giugno allo stadio del Conero di Ancona, prima di chiudere a Udine il suo tour estivo con il doppio appuntamento del Bluenergy Stadium il 28 e il 29 giugno 2026. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Vasco Rossi allo stadio San Nicola di Bari, già visti nella scaletta dei suoi concerti precedenti.

La scaletta con le canzoni del concerto di Vasco Rossi allo stadio San Nicola di Bari

Dopo aver salutato Olbia, stasera, giovedì 18 giugno 2026, Vasco Rossi arriva allo stadio San Nicola di Bari per il primo dei suoi due concerti consecutivi nella venue pugliese. Durante le prime date del suo tour, Vasco Rossi ha presentato anche un nuovo arrangiamento per "Vado al massimo", sotto una nuova veste punk, che apre il concerto. In un post su Instagram, ha scritto: "Quindi dopo il grappolo punk c’è quello delle delusioni e delle illusioni d’amore, tipo Tango della gelosia, Brava, Una nuova canzone per lei. Ci sarà Bolle di sapone. Abbiamo ripescato Marea, che fa parte del grappolo dell’inferno della mente". Il concerto si chiuderà con il quartetto composto da "Siamo solo noi", "Vita Spericolata", "Canzone" e "Albachiara". Qui i brani con cui si potrebbe esibire Vasco Rossi allo stadio San Nicola di Bari, già visti nella scaletta dei suoi concerti precedenti.

Vado al massimo

Ormai è tardi

Fegato, fegato spappolato

Una nuova canzone per lei

Bolle di sapone

Alibi

Sono ancora in coma

Ciao

Domani sì, adesso no

Tango… (della gelosia)

Lunedì

Interludio 2026

Marea

Siamo soli

Se ti potessi dire

(per quello che ho da fare) Faccio il militare

Gli spari sopra

C'è chi dice no

…..Stupendo

Rewind

Un mondo migliore

La noia

Sally

Siamo solo noi

Vita spericolata

Canzone

Albachiara

Le date del tour 2026 di Vasco Rossi