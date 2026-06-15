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Bimba di 7 anni morta in mare a Licata, disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso

Disposta l’autopsia sul corpo della bimba di 7 anni morta dopo aver accusato un improvviso malore mentre si trovava al mare a Licata. L’ipotesi è che il decesso sia avvenuto a seguito di un attacco cardiaco, ma sarà l’esame autoptico a chiarirne le cause.
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A cura di Eleonora Panseri
Immagine di repertorio.
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Sarà eseguita l'autopsia sul corpo della bambina di 7 anni, originaria di Ravanusa (in provincia di Agrigento), morta nella giornata di ieri, domenica 14 giugno, dopo aver accusato un improvviso malore mentre si trovava al mare a Licata, in località Marianello.

La piccola, che era insieme ai familiari, si è sentita male all'improvviso, mentre giocava in riva al mare, e si è accasciata priva di sensi. L'ipotesi è che il decesso sia avvenuto a seguito di un attacco cardiaco, ma sarà l'esame autoptico a chiarire le cause della morte della bambina.

Immediato è stato l'intervento del personale sanitario del 118 che ha tentato a lungo di rianimare la bambina. Ma quando i sanitari sono arrivati sul posto, le condizioni della bambina erano già molto gravi. 

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I soccorritori hanno quindi deciso di trasportarla d'urgenza a Caltanissetta, ma durante il volo le condizioni sono drammaticamente peggiorate, tanto che la bimba è arrivata all'ospedale Sant'Elia era già priva di vita.

Sotto choc i tanti bagnanti che affollavano la zona balneare. Dopo l'accertamento del decesso, la salma della bambina è rimasta a Licata, dove è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso.

"Ho appena saputo della tragedia – ha detto il sindaco di Licata, Angelo Balsamo, dopo aver appreso la drammatica notizia – . Sto rientrando a Licata e andrò a rendere omaggio alla piccina che è spirata su uno dei nostri arenili. Una tragedia, una grandissima tragedia".

Nella giornata di domenica a Lipari è deceduto in mare anche un turista di 59 anni, originario della provincia di Siracusa. L'uomo è morto dopo essere stato colto da un malore mentre si trovava in acqua davanti alla frazione di Canneto.

L'uomo si era allontanato a nuoto da un noto lido della zona quando, improvvisamente, si è sentito male e non è più riuscito a raggiungere la riva. A soccorrerlo è stato un diportista che lo ha recuperato in mare e portato a bordo della propria imbarcazione.

Una volta a terra sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato ogni manovra di rianimazione ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

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