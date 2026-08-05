Anziana muore, sospetto eccesso di antidolorifici: indagati il figlio e il medico di base

Indagati un 66enne di San Quirico (Pordenone) e il medico di medicina generale di una donna di 87 anni. Domani l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

Dei farmaci in dose massiccia la madre, una anziana di 87 anni, muore. E lui finisce nel registro degli indagati insieme al medico di base della donna. Arriva da San Quirino (Pordenone) un caso arrivato in Procura: in seguito alla morte della anziana signora sua figlio, un 66enne, è stato iscritto nel registro degli indagati. La morte della madre, secondo la Procura, potrebbe essere stata provocata da un eccesso di somministrazione di antidolorifici.

Il sospetto dei pm, stando a una prima ricostruzione della vicenda, è che l’uomo possa aver provocato l’intossicazione fatale somministrando alla madre un potente antidolorifico in dose doppia rispetto a quella prevista dalla terapia che la signora avrebbe dovuto seguire. La stessa accusa di omicidio colposo vale per il medico di medicina generale, un uomo di 61 anni, accusato di mancata vigilanza e per l'assenza di visite a domicilio della paziente. Il medico avrebbe in pratica ignorato le richieste di intervento avanzate dallo stesso figlio della paziente.

Per chiarire le cause del decesso dell’anziana signora la Procura ha disposto l’autopsia che verrà eseguita domani, giovedì 6 agosto, in ospedale a Pordenone. L’esame è stato affidato al medico legale Antonello Cirnelli che verrà affiancato dall'anestesista Carlo Sorbara, gli indagati hanno la possibilità di nominare i loro periti per l’accertamento irripetibile.

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Con l'esame autoptico i medici dovranno chiarire appunto le cause del decesso della donna e anche verificare l'eventuale stato di disidratazione dell’anziana o la presenza di traumi. Obiettivo è capire quindi se il decesso della signora sia riconducibile, come crede l’accusa, alla somministrazione da parte del figlio di un antidolorifico in quantità doppia a quella prescritta, a eventuali profili di responsabilità sanitaria o altre cause.