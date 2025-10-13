Partorita in casa, neonata ha una crisi respiratoria e muore poche ore dopo a Treviso: disposta l’autopsia

Una neonata, partorita in casa secondo la volontà dei genitori, è morta dopo aver avuto una crisi respiratoria a poche ore dalla nascita: trasferita all’ospedale di Treviso da Semonzo di Borso, il suo cuore ha messo di battere. L’ULSS: “Quando è venuta alla luce non era presente nostro personale”.

Tragedia a Semonzo di Borso, nei pressi di Bassano del Grappa (Vicenza) dove una neonata è morta poco dopo essere venuta alla luce in casa. La piccola ha accusato un malore subito dopo il parto, avvenuto nell'abitazione della famiglia nel centro del paese con l'assistenza di due ostetriche. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi, la bimba è stata anche trasferita in elisoccorso all'ospedale Ca' Foncello di Treviso ma i tentati dei sanitari di salvarla si sono rivelati vani.

Stando a quanto ricostruito finora, la piccola è nata intorno alle 5 di domenica notte. I genitori avevano scelto di darla alla luce tra le mura domestiche con l’assistenza di due ostetriche. E così è stato. Il parto è riuscito senza complicazioni ma qualche ora dopo, intorno alle 9, la bimba ha accusato i primi malesseri manifestando difficoltà respiratorie. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, una ambulanza del 118 è partita da Crespano ma quando i sanitari sono giunti sul posto, considerata la situazione, hanno preferito allertare l’elisoccorso per il trasferimento della piccola all’ospedale di Treviso. Qui, in stato di choc emorragico, è stata ricoverata in terapia intensiva, dove è deceduta alle 11:15. Al momento del parto non era presente personale dell’ULSS, come si specifica in una nota.

Indagini sono in corso per cercare di capire cosa sia successo. Anche i carabinieri del nucleo Nas – come riporta La Tribuna di Treviso – intervenuti presso l’abitazione hanno identificato le due ostetriche, che saranno ascoltate nelle prossime ore. Le evidenze raccolte dai militari e la relazione dei medici dell’Ulss che hanno preso in cura la piccola, saranno raccolte nel fascicolo aperto in procura ora nelle mani del pm Giuliano Caprarola che ha nel frattempo disposto l’autopsia. I genitori – italiani – della piccola hanno altri tre figli, tutti nati tramite parto domiciliare.

"Siamo addolorati per la tragedia. La famiglia era ben assistita e che il parto era avvenuto senza problemi particolari. Poteva succedere anche se fosse nata in ospedale, aveva una malformazione congenita", ha detto la sindaca di Borso Fiorella Ravagnolo alla stampa locale.