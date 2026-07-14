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Foligno, lascia solo in casa il figlio piccolo che rischia di cadere dal balcone: salvato dalla Polizia

Una donna di 36 anni è stata denunciata dalla Polizia a Foligno per aver lasciato il figlio piccolo solo in casa mentre era a fare la spesa. Il bimbo si è arrampicato sulla ringhiera del balcone rischiando di cadere. Notato da una passante, è stato messo in salvo dagli agenti.
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A cura di Eleonora Panseri
Immagine di repertorio.
Immagine di repertorio.

Una 36enne è stata denunciata dagli agenti del commissariato di Polizia di Foligno (provincia di Perugia) poiché ritenuta responsabile del reato di abbandono di minori: avrebbe lasciato da solo a casa il figlio piccolo per andare a fare la spesa. Il bambino è stato visto da una passante arrampicato sulla ringhiera di un balcone che ha richiesto l'aiuto delle forze dell'ordine.

Secondo quanto è stato ricostruito, l'intervento è scattato a seguito della segnalazione di una passante che, appunto, riferiva della presenza del bambino piccolo arrampicato sulla ringhiera di un balcone. Stando alla segnalazione, il piccolo si stava sporgendo con le gambe al di l'à di della protezione del terrazzo, situato al primo piano dell'abitazione.

La passante, notato che il piccolo non sembrava sotto il controllo di alcuna persona adulta, stante la situazione di estremo pericolo, in attesa dell'arrivo dei poliziotti, ha iniziato a dialogare col bambino, riuscendo a convincerlo a scendere e a rientrare nel balcone.

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Intanto, a quanto si apprende, la donna ha cercato più volte di richiamare l'attenzione dei residenti dell'abitazione, ma senza esito. In seguito, giunti sul posto, gli agenti si sono arrampicarsi sul balcone riportando il bimbo nell'appartamento e mettendolo in sicurezza.

Quando i poliziotti sono entrati in casa con il piccolo, hanno capito che all'interno dell'abitazione non c'erano adulti, ma soltanto il fratello adolescente del bambino che, addormentato, non si era minimamente reso conto di cosa stesse accadendo.

I successivi accertamenti hanno permesso, infine, di rintracciare la madre 36enne del bambino, la quale, alla richiesta di spiegazioni, avrebbe ammesso di essere uscita di casa quasi un'ora prima per fare la spesa. A questo punto, i poliziotti hanno sporto denuncia nei confronti della donna.

In Italia, infatti, lasciare un figlio a casa da solo sotto i 14 anni può configurare il reato di abbandono di minore (punito secondo l'articolo 591 del Codice Penale) se l'assenza crea una situazione di pericolo, anche potenziale.

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