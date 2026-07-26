La 14enne per cui D4vd è accusato di omicidio era incinta e aveva abortito: svelati i messaggi al processo

Emergono chat tra il cantante D4vd e la 14enne per cui è accusato di omicidio: secondo l’accusa la ragazza avrebbe abortito e la relazione iniziò quando lei era una bambina. Il presunto movente sarebbe il timore di essere denunciato.

Il cantante d4vd durante il processo per l'omicidio della 14enne Hernandez – ph Ted Soqui – Pool:Getty Images

Emergono dettagli raccapriccianti nel processo contro il cantante D4vd, accusato dell'omicidio della quattordicenne Celeste Rivas Hernandez, il cui corpo è stato trovato, in stato di decomposizione, nell'auto intestata all'uomo. La BBC rivela che la ragazza era incinta e aveva abortito poco prima della morte, stando alle testimonianze e alle prove mostrate durante l'udienza in cui bisognava stabilire se il cantante, il cui vero nome è David Anthony Burke, dovesse essere processato per la sua morte. Il cantante è accusato di reati quali omicidio, abusi sessuali continuati su minore e mutilazione di cadavere.

In aula sono stati mostrati messaggi che testimonierebbero come tra i due c'era una relazione fin da quando Celeste aveva 11 anni e lui 17, con progetti di andare a vivere insieme. Stando all'accusa, Hernandez avrebbe scritto a Burke – all'epoca lei aveva 13 anni e lui 19 – "E se il primo aborto non avesse funzionato?". Il movente dell'omicidio, stando agli avvocati della famiglia della ragazza, è che Burke l'avrebbe uccisa quando lei aveva cominciato a minacciarlo di rivelare al mondo che abusava di lei mentre era minorenne e rovinargli la carriera sempre più in ascesa. L'uomo si è dichiarato non colpevole e ha rigettato le accuse.

La foto della 14enne Celeste Rivas Hernandez – ph David Crane:MediaNews Group:Los Angeles Daily News via Getty Images

La storia ha avuto un'ampia eco mediatica lo scorso anno, quando un corpo in decomposizione era stato trovato nel portabagagli di una Tesla che era stata abbandonata in un deposito. Un operaio però aveva cominciato a sentire un cattivo odore proveniente dall'auto e aveva chiamato la Polizia che avrebbe scoperto il corpo. In poco tempo si era scoperto che era registrata a nome del cantante che in quel momento era in tour. In un primo momento aveva scelto di proseguire con gli show, fino a che non è stata rivelata l'identità della donna la cui scomparsa era stata denunciata un anno prima, il 5 aprile 2024, quando aveva 13 anni. A quel punto ha deciso di cancellare tutti i concerti.

Nei messaggi si legge Burke scusarsi per averle "fatto passare tutto questo" e da lì sono stati mostrati alcune conversazioni tra i due. Hernandez ha risposto: "Nessuno di noi è in grado di badare al bambino. È meglio così, no?", Burke ha chiesto – stando sempre alle carte ottenute dalla BBC -: "Anche mia madre mi ha sempre detto di fare questa domanda se mi fossi mai trovato in una situazione simile… è un mio diritto?" e tra gli scambi ce n'è uno della ragazza che dice: "Certo che è tuo, David". In un'altra comunicazione del giugno 2024, Burke aveva scritto: "Facciamo in modo che questo aborto sia l'ultimo finché non avremo quello vero…".

Le conversazioni acquisite agli atti rappresentano uno degli elementi su cui l'accusa punta maggiormente per delineare l'evoluzione del rapporto tra i due e sostenere la propria ricostruzione dei fatti. Nel telefono dell'uomo, inoltre, sarebbero state anche trovate immagini della ragazza quando aveva 11 anni. La madre della ragazza ha abbandonato l'aula mentre avvenivano le descrizioni delle fotografie durante il processo. I due avrebbero rotto nel novembre 2024 pur continuando a inviarsi messaggi, sentirsi, vedersi e probabilmente avere rapporti sessuali. Ma la situazione è precipitata nell'aprile 2025 quando Hernandez aveva cominciato a esprimere gelosia per i rapporti che D4vd aveva con altre donne minacciandolo di svelare a tutti quello che era successo tra loro e rovinargli la carriera. L'ultima volta che la ragazza era stata vista era a casa di Burke il 3 aprile 2025.

Nel frattempo, infatti, D4vd era diventato uno dei cantanti più noti, grazie all'esplosione nel 2022 di "Romantic Homicide", andata virale su TikTok, e "Here With Me". Dopo il successo dei primi singoli ha firmato con Interscope/Darkroom, ha partecipato a importanti festival e ha aperto concerti di artisti affermati, oltre a intraprendere tour da headliner. Nel 2025 aveva pubblicato il suo album di debutto, Withered, e partecipato al Coachella. Anche Damiano David, cantante dei Maneskin, aveva ottenuto un feat nel suo primo album da solista, ma la canzone è stata tolta dalle piattaforme dopo l'arresto del cantante.

Quello di D4vd è un caso mediatico di rilevanza enorme, che vede uno degli artisti più popolari e in ascesa di questi ultimi anni, trovarsi al centro di un caso di omicidio. Il suo nome era stato il più cercato du Google lo scorso anno e non per questioni musicali, appunto. Ci si chiede come mai D4vd – che fin dal ritrovamento era descritto come collaborativo con gli agenti – non avesse dichiarato prima il suo rapporto con la quattordicenne, fin da quando era stata denunciata la sua scomparsa. Era difficile che il suo nome non fosse collegato in breve tempo a quello della ragazza. La ripresa delle testimonianze è prevista per lunedì.