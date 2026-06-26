Bimbo muore d’infarto a 7 anni: pesava 116 chili e non era mai andato a scuola. Genitori accusati di omicidio

Un bambino di 7 anni è morto per insufficienza cardiaca nello Stato USA del Michigan. I genitori sono accusati di omicidio di secondo grado, maltrattamenti e tortura. Il figlio non era mai andato a scuola e aveva ricevuto una sola visita medica in tutta la vita. La casa era in condizioni di degrado estrema.

Damien O’Brien e Jessica O’Brien

Un bambino di sette anni è morto per insufficienza cardiaca dopo anni di totale abbandono. Pesava 116 chili. I suoi genitori, Damien O’Brien, 40 anni, e Jessica O’Brien, 41, sono stati incriminati per omicidio di secondo grado, maltrattamenti e tortura.

La vicenda ha sconvolto la contea di Genesee, nello Stato USA del Michigan, e ha portato alla luce una storia di trascuratezza estrema. Secondo l’accusa, il piccolo ha vissuto una vita di sofferenze invisibili: non è mai andato a scuola, ha visto un medico una sola volta appena nella sua breve esistenza e viveva in una casa ridotta a un cumulo di sporcizia e oggetti accumulati.

Tutto è emerso il 4 novembre 2025, quando i soccorsi sono intervenuti a una chiamata al 911 partita dall’abitazione della famiglia a Flint Township. Nonostante i tentativi di rianimazione, il bambino è morto poco dopo l’arrivo in ospedale. L’autopsia ha stabilito come causa principale una cardiomiopatia dilatativa, aggravata da un’obesità grave e patologica. Misurava circa 127 centimetri ma pesava 116 kg, più del triplo rispetto al peso considerato sano per la sua età e altezza.

"All’apparenza, si tratta di una sofferenza crudele ed estrema inflitta a questo bambino a causa della negligenza dei genitori", ha dichiarato s enza mezzi termini il procuratore David Leyton all'emittente locale WJRT. Leyton ha sottolineato come la famiglia disponesse di un reddito stabile, di un lavoro fisso di Damien e persino di un’assicurazione sanitaria. Nonostante ciò, il piccolo non ha mai ricevuto cure mediche adeguate. La mattina stessa della morte del figlio, i genitori avrebbero chiamato il veterinario per curare il cane di casa.

Nella stessa abitazione viveva anche la sorellina di 5 anni, ora al centro delle attenzioni dei servizi sociali. Gli inquirenti hanno ricostruito un quadro allarmante: i due bambini erano praticamente “invisibili” per lo Stato. Nessuna segnalazione ai servizi sociali, nessun contatto con le scuole, nessuna visita da parte di assistenti sociali, come evidenziato da Leyton.

Nessuno di questi bambini esisteva nemmeno agli occhi dello Stato Non erano mai andati a scuola, i servizi sociali non erano mai entrati in quella casa".

Il procuratore ha definito la condotta dei genitori "una straordinaria e terribile negligenza", configurabile come omicidio di secondo grado per "condotta volontaria e irresponsabile".

Damien e Jessica O’Brien sono stati arrestati e si trovano attualmente detenuti nel carcere della contea di Genesee senza possibilità di cauzione. I due dovranno comparire di nuovo davanti al giudice il prossimo 2 luglio.