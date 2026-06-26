Iran, Rutte frena: “Italia si è attenuta agli accordi”. Teheran attacca nave a Hormuz e Onu sospende evacuazione marinai: news in diretta

L'Iran ha respinto la dichiarazione congiunta del segretario di Stato Usa Marco Rubio e dei ministri degli Esteri del Consiglio di cooperazione del Golfo, definendola "interventista, irresponsabile e provocatoria". Lo ha affermato il ministero degli Esteri iraniano in una nota diffusa dall'agenzia Fars, riferendosi al comunicato congiunto di ieri.

Il ministero degli Esteri della Repubblica islamica ha sostenuto che le posizioni contenute nella dichiarazione rappresentano un'ingerenza negli affari regionali e ha messo in guardia contro la prosecuzione di "comportamenti ostili e interventisti" nella regione.

Nel testo congiunto, gli Stati uniti e i paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo hanno accolto con favore il memorandum d'intesa Usa-Iran del 17 giugno e riconosciuto il ruolo di mediazione svolto da Pakistan e Qatar.

I ministri hanno però sottolineato che una pace duratura deve impedire all'Iran di dotarsi di armi nucleari e affrontare "l'intero spettro" delle minacce attribuite a Teheran, inclusi missili balistici, droni e sostegno ai proxy regionali.