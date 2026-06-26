Maltempo, allerta meteo gialla domani 27 giugno per temporali in Sicilia: il bollettino della Protezione Civile

Per la giornata di sabato 27 giugno la Protezione Civile ha valutato una nuova allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico su tutta la Sicilia: il bollettino delle allerte meteo idro.

Temporali in diminuzione sull’Italia durante il weekend quando il Paese farà fronte a un’ulteriore intensificazione del caldo e temperature che in alcune zone supereranno anche i 40 gradi. Il rischio di piogge intense però persisterà sull’estremo sud dove per domani, sabato 27 giugno, la Protezione Civile ha valutato una nuova allerta meteo gialla per temporali in Sicilia.

Allerta meteo gialla 27 giugno: le zone a rischio

In un contesto meteorologico caratterizzato da un caldo afoso che ha avvolto l’intero Paese e che non risparmia neanche la notte, anche nel fine settimana il rischio piogge riguarderà i rilievi alpini, le zone limitrofe e le zone interne ma senza fenomeni rilevanti rispetto ai giorni scorsi. Il rischio di temporali intensi persisterà invece solo sull’estremo sud. Per questo il Dipartimento nazionale della Protezione Civile ha valutato per la giornata di domani, sabato 27 giugno 2026, una allerta meteo gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico su tutta la Sicilia. La mappa e il bollettino delle allerte meteo idro per il 27giugno:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagi

Temperature in aumento ovunque, picchi in Emilia, Toscana e Puglia: le previsioni meteo del 27 giugno

Secondo le previsioni meteo di domani, sabato 27 giugno 2026, temperature ancora in aumento con picchi anche di oltre 40 gradi che hanno fatto scattare bollino rosso in 18 città. Precipitazioni anche a carattere di temporale durante la giornata attesi sui settori alpini centro-occidentali e del Trentino Alto Adige e sui settori interni della Sicilia, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Le temperature minime in sensibile aumento sul Nord-Ovest e pianura emiliana; massime in sensibile aumento su tutto il Territorio con punte molto elevati attese sulle pianure dell'Emilia-Romagna e localmente su zone interne di Toscana e Puglia.