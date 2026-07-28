Maltempo, allerta meteo gialla sulla Sicilia domani 29 luglio: i settori colpiti

La Protezione civile ha valutato per la giornata di domani, mercoledì 29 luglio, allerta meteo gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico su alcune zone della Sicilia: il bollettino.

Per la giornata di domani, mercoledì 29 luglio, è prevista una allerta meteo gialla in gran parte della Sicilia. La Protezione civile ha esteso l’allerta in vigore già oggi sull’isola, mentre per il resto dell’Italia non sono attese criticità per il maltempo. Da domani le temperature dovrebbero alzarsi su gran parte del Paese con la nuova ondata di caldo ormai alle porte. Per quanto riguarda però la Sicilia, resta in vigore una allerta meteo per rischio temporali e per rischio idrogeologico.

Allerta meteo domani in Sicilia: i settori a rischio

Sul sito della Protezione civile troviamo, come ogni giorno, il bollettino di criticità con le allerte meteo. Per la giornata di domani è il seguente e riguarda questi settori della Sicilia:

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie.

Previsioni meteo domani, 29 luglio

Per la giornata di domani, mercoledì 29 luglio, secondo il servizio meteorologico dell'Aeronautica militare avremo al Nord cielo nuvoloso sulle alpi e prealpi, con rovesci e temporali più diffusi nel pomeriggio su Lombardia e Trentino-Alto Adige mentre altrove sarà più soleggiato. Al Centro possibile solo qualche debole piovasco sulla Toscana settentrionale e nelle aree interne del Lazio, mentre il cielo sarà molto nuvoloso sulla Sicilia occidentale con rovesci e temporali. Temperature massime in aumento ovunque, tranne in Trentino-Alto Adige e in Sicilia, dove scenderanno sensibilmente.