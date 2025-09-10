Ritrovati due corpi smembrati nell’auto di D4vd, cantante americano che ha collaborato con Damiano David

D4vd, via Hope Obadan

Mistero attorno al ritrovamento del corpo senza vita di due donne nell'auto del noto cantautore americano D4vd. C'è ancora molta confusione riguardo a ciò che sta accadendo a Los Angeles, in merito al ritrovamento di un corpo in decomposizione all'interno di una vettura, una Tesla, in un deposito di Hollywood. I proprietari del deposito, insospettiti dall'olezzo proveniente dall'auto, hanno richiamato la polizia di Los Angeles, che ha ritrovato il corpo di due donne in decomposizione, e ha subito cercato di risalire al suo proprietario. Il suo nome è molto noto, soprattutto negli Stati Uniti: David Anthony Burke, meglio conosciuto come D4vd, noto in Italia anche per la collaborazione in Tangerine, canzone contenuta nel primo album solista di Damiano David, Funny Little Fears.

Chi è D4vd, il proprietario dell'auto in cui sono stati ritrovati i due corpi smembrati

Inizialmente, soprattutto su Reddit, si pensava al corpo del giovane autore come quello ritrovato nell'auto, ma già successivamente questa voce è stata smentita dalle storie Instagram dell'autore, che si è anche esibito nelle scorse ore sul palco del The Filmore di Minneapolis. David Anthony Burke, meglio conosciuto come D4vd è diventato famoso negli scorsi anni non solo per la sua attività da cantante, grazie al successo di brani come Romantic Homicide e Here With Me, oltre 3 miliardi di streaming su Spotify. Infatti, D4vd ha cominciato la sua carriera da creator e streamer e solo pochi giorni fa, dopo l'ultima Fortnite Season con i Gorillaz, insieme proprio ai produttori del gioco Epic Games, aveva annunciato l'arrivo della prima sigla ufficiale: Locked & Loaded.

La ricostruzione della polizia e il collegamento con un altro ritrovamento

Secondo le ricostruzioni della polizia, che hanno confermato le indagini per omicidio, i corpi nell'auto ritrovati sarebbero due e potrebbe non esser stato un incidente isolato. Infatti, l'auto, rimorchiata a Hollywood in Mansfield Avenue, sarebbe legata a un altro corpo ritrovato in una Honda Civic, in un altro deposito della città. In questo caso, come riporta il Los Angeles Times, il corpo sarebbe stato parzialmente bruciato. Non è ancora chiaro il movente dei due ritrovamenti, che per adesso sembrano collegati, nel frattempo però D4vd sta collaborando con le autorità, suggerendo di non aver conoscenza su come l'auto venisse utilizzata, perché in tour.

D4vd si è esibito in tour e la scelta del ritiro di una campagna commerciale

La notizia del ritrovamento dei due corpi nella sua auto non gli ha negato la possibilità di salire sul palco di Minneapolis per il suo tour che arriverà anche in Europa tra ottobre e novembre, ma nel frattempo due aziende di moda che collaborano con lui hanno deciso di ritirare una sua campagna. Stiamo parlando di Crocs e Hollyster, per cui D4vd aveva curato una campagna in collaborazione dal titolo Dream Drop: "Siamo a conoscenza di questa vicenda in evoluzione. Data la situazione attuale, abbiamo rimosso i contenuti della campagna con D4vd mentre le indagini proseguono".