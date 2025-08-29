I Gorillaz arrivano su Fortnite e mettono fine a un’era: dopo cambierà tutto

Il Fortnite Festival chiude con i Gorillaz dopo 10 stagioni e collaborazioni iconiche con artisti come Lady Gaga, Travis Scott e Eminem. Scopri i numeri record, i concerti virtuali e l’evoluzione musicale del gioco con oltre 650 milioni di giocatori.

Gorillaz, via Fortnite

Solo pochi giorni fa, i Gorillaz sono stati gli ultimi ospiti del Fortnite Festival, un progetto per integrare la musica in uno dei giochi online più influenti al mondo: basti pensare ai numeri, oltre 650 milioni di giocatori registrati a livello globale e 1,3 milioni utenti quotidiani sulla piattaforma. Per introdurre la Season 10, la 10° stagione del gioco con i suoi rinnovamenti, sarà possibile acquistare non solo gli avatar animati del gruppo, Noodle, 2D, Russel Hobbs e Murdoc Niccals, ma anche alcune delle loro canzoni, tra cui Dare, Clint Eastwood e On Melancholy Hill. C'è un ma: in un messaggio pubblicato da Epic Games, produttrice del gioco, è stata annunciato che quella dei Gorillaz sarà l'ultima stagione di Fortnite Festival strutturata in questo modo. Infatti, non ci saranno più headliner, ovvero non troveremo le skin degli artisti, inoltre i contenuti sbloccabili saranno creati da Epic Games e relativi al gioco.

Cos'è stato il Fortnite Festival e i protagonisti delle 10 stagioni

Ma cos'è stato il Fortnite Festival? Sicuramente una grande integrazione al gioco, che soprattutto nel periodo pandemico e post-pandemico ha riunito in sé una quantita enorme di utenti giornalieri. Basti pensare anche al tenore degli artisti che hanno partecipato alle 10 stagione del Festival, diventando non solo essi stessi degli avatar, ma producendo anche animazioni musicali nel gioco. Tra i nomi che si sono intravisti su Fortnite ci sono stati rispettivamente The Weekend ad aprire nel dicembre 2023 la prima stagione, seguito da Lady Gaga, Billie Eilish, i Metallica, ma anche la colombiana Karol G. Molto importante, soprattutto per i numeri registrati per il successivo show a Times Squarre la presenza nella sesta stagione di Snoop Dogg, accompagnato in concerto da Ice Spice ed Eminem. Dopo di lui, sono arrivate Hatsune Miku, Sabrina Carpenter, Bruno Mars ed infine i Gorillaz che rappresenteranno l'ultima collaborazione, per adesso, del gioco.

Il record di Travis Scott con Astronomical, oltre 12 milioni di giocatori connessi

Non solo il Fortnite Festival, perché negli anni la collaborazione tra i protagonisti musicali e la piattoforma hanno creato dei momenti iconici, attirando anche oltre 12 milioni di giocatori in un concerto virtuale. Partendo da Marshmello nel febbraio 2019, si è arrivato nel 2020 con l'evento Astronomical di Travis Scott che ha attirato oltre 12 milioni di giocatori, diventando uno dei concerti virtuali più visti di sempre. Segue J Balvin con un concerto virtuale a tema Hallowen, Ariana Grande che ha offerto un'ambientazione totalmente nuova al gioco e poi un salto fino al 2023, dove si sono esibiti Kid Laroi ed Eminem. Proprio quest'ultimo aveva offerto una panoramica dei suoi brani storici in versione avatar.