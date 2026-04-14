Iran, la guerra in diretta: oggi i colloqui Israele-Libano. Nave cinese sfida il blocco di Hormuz. Trump: “Teheran vuole fare un accordo”

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, 14 aprile 2026 in tempo reale. Oggi via ai colloqui tra Israele e Libano a Washington per un cessate il fuoco ma Hezbollah avverte: "Non rispetteremo accordi presi con Israele". Soldato israeliano ucciso nel sud del Libano. Trump: “Da Teheran ci hanno chiamato, vogliono fare un accordo". Intanto una nave cinese ha sfidato il blocco di Hormuz imposto dagli Usa e ha attraversato lo stretto.
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Il vicepresidente Usa Vance: "La palla ora passa all'Iran se voglio un accordo"
Il vicepresidente degli Stati Uniti afferma che "la palla è nel campo dell'Iran" per quanto riguarda l'accordo per porre fine alla guerra. IJD Vance ha affermato che gli Stati Uniti sarebbero lieti di trattare l'Iran, pesantemente sanzionato, "come un paese normale" se non perseguisse lo sviluppo di armi nucleari. Gli Stati Uniti, che possiedono più di 5.000 testate nucleari, affermano di aver interrotto i bombardamenti sull'Iran prevedendo la riapertura dello Stretto di Hormuz.
Petroliera cinese Rich Starry attraversa lo Stretto di Hormuz dopo il blocco Usa
La petroliera ‘Rich Starry', di proprietà cinese e con bandiera del Malawi, ha quasi completato l'attraversamento dello Stretto di Hormuz dopo il blocco imposto dagli Stati Uniti. E' quanto appare dai dati di tracciamento navale del sito MarineTraffic. La nave, lunga 188 metri e larga 29 metri, è partita ieri dall'ancoraggio di Sharjah (Emirati Arabi Uniti) e naviga (velocità 8 nodi) a pieno carico, con un pescaggio segnalato di 11,3 metri, indicando la Cina come destinazione. Ieri aveva fatto dietro-front e rinunciato a uscire dal Golfo Persico, mentre ora sta facendo ingresso nel Golfo dell'Oman. Secondo Reuters, La petroliera e il suo armatore, la Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, erano stati precedentemente sanzionati dagli Stati Uniti per i loro rapporti commerciali con l'Iran. Reuters ha inoltre riferito che un'altra petroliera soggetta a sanzioni statunitensi, la Murlikishan, si sta dirigendo oggi verso lo stretto e dovrebbe caricare petrolio greggio in Iraq il 16 aprile.
Iran, guerra Usa-Israele: le ultime notizie in diretta del 14 aprile
Oggi via ai colloqui tra Israele e Libano a Washington per un cessate il fuoco ma Hezbollah avverte: "Non rispetteremo accordi presi con Israele". Soldato israeliano ucciso nel sud del Libano. JD Vance: "Dopo Islamabad, la palla è nel campo dell'Iran". Trump anuncia: “Da Teheran ci hanno chiamato, vogliono fare un accordo". Intanto una nave cinese ha sfidato il blocco di Hormuz imposto dagli Usa e ha attraversato lo stretto. La petroliera "Rich Starry" battente bandiera Malawi starebbe completando l'attraversamento dello Stretto dopo il veto posto da Trump.