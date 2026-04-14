Governo Meloni, opposizioni all’attacco dopo le parole di Trump sul Papa, la premier ribadisce: “Inaccettabili”, news in diretta

Le ultime notizie in diretta sulla crisi interna al governo Meloni dopo i risultati del Referendum sulla Giustizia, le dimissioni di Delmastro, Bartolozzi e Santanchè. Polemica per la decisione del governo di rinnovo il memorandum con Israele nonostante le richieste di sospensione arrivate da più fronti. Proseguono i tentativi di rilancio interni a Forza Italia: dopo l'uscita di Maurizio Gasparri da capogruppo al Senato, è arrivato il turno di Paolo Barelli alla Camera. Prevista in giornata l'elezione di un nuovo capogruppo azzurro.

Le opposizioni incalzano il governo affinché prenda una posizione nei confronti di Donald Trump dopo il suo attacco contro Papa Leone. "Parole inaccettabili, mi aspetto che tutti condannino", afferma la segretaria del Pd Elly Schlein. Ancora più duro il leader di Italia Viva, Matteo Renzi: "Trump attacca persino il Papa e i nostri Meloni e Salvini muti, zitti, nascosti in un angolino. Giorgia era la donna, madre, cristiana però non ha aperto bocca per difendere il Vaticano. E Salvini? Che ci ha riempito di rosari, di santini, di invocazioni, non trova mezza parola per dire che Trump sbaglia". La premier replica: "Pensavo di esser stata chiara. Le parole di Trump sul Papa sono inaccettabili".

Nel campo largo si continua a ragionare di primarie e alleanze. Durante la presentazione del suo nuovo libro, il presidente del M5s Giuseppe Conte ha chiesto che le primarie "siano aperte a tutti, non solo di partito. Tutti devono poter partecipare ed esprimersi sul programma elettorale". E sul perimetro della coalizione: "Pd, M5s e Avs sono la base perché abbiamo già lavorato assieme. Ma non siamo esclusivisti", ha detto, mostrandosi disponibile "agli altri che vorranno partecipare".