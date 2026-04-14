Governo Meloni, opposizioni all’attacco dopo le parole di Trump sul Papa, la premier ribadisce: “Inaccettabili”, news in diretta

Le ultime notizie in diretta sulla crisi interna al governo Meloni dopo i risultati del Referendum sulla Giustizia, le dimissioni di Delmastro, Bartolozzi e Santanchè. Polemica per la decisione del governo di rinnovo il memorandum con Israele nonostante le richieste di sospensione arrivate da più fronti. Proseguono i tentativi di rilancio interni a Forza Italia: dopo l'uscita di Maurizio Gasparri da capogruppo al Senato, è arrivato il turno di Paolo Barelli alla Camera. Prevista in giornata l'elezione di un nuovo capogruppo azzurro.
Le opposizioni incalzano il governo affinché prenda una posizione nei confronti di Donald Trump dopo il suo attacco contro Papa Leone. "Parole inaccettabili, mi aspetto che tutti condannino", afferma la segretaria del Pd Elly Schlein. Ancora più duro il leader di Italia Viva, Matteo Renzi: "Trump attacca persino il Papa e i nostri Meloni e Salvini muti, zitti, nascosti in un angolino. Giorgia era la donna, madre, cristiana però non ha aperto bocca per difendere il Vaticano. E Salvini? Che ci ha riempito di rosari, di santini, di invocazioni, non trova mezza parola per dire che Trump sbaglia". La premier replica: "Pensavo di esser stata chiara. Le parole di Trump sul Papa sono inaccettabili".
Nel campo largo si continua a ragionare di primarie e alleanze. Durante la presentazione del suo nuovo libro, il presidente del M5s Giuseppe Conte ha chiesto che le primarie "siano aperte a tutti, non solo di partito. Tutti devono poter partecipare ed esprimersi sul programma elettorale". E sul perimetro della coalizione: "Pd, M5s e Avs sono la base perché abbiamo già lavorato assieme. Ma non siamo esclusivisti", ha detto, mostrandosi disponibile "agli altri che vorranno partecipare".
Arianna Meloni (FdI): "Non ci siamo mai chiusi nei palazzi e non lo faremo ora"
"A Torino abbiamo incontrato i referenti di Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta e nelle prossime settimane con Giovanni Donzelli saremo in tutte le regioni d'Italia. Perché Fratelli d'Italia è il partito del radicamento, il partito che ha testa e cuore nei territori", lo ha scritto Facebook Arianna Meloni, responsabile nazionale della segreteria FdI, alla fine del vertice organizzato ieri nel capoluogo piemontese. "Non ci siamo mai chiusi nei palazzi – scrive Arianna Meloni – e non lo faremo adesso. In una fase complessa come quella che stiamo vivendo non ci perdiamo d'animo. Siamo sempre più determinati, umili e concentrati e siamo di nuovo al lavoro per costruire quelle proposte di cui gli italiani hanno davvero bisogno. Guardando a un'Italia più competitiva, produttiva, capace di valorizzare le eccellenze e il merito. È questo il nostro unico obiettivo: costruire un'Italia migliore. Oggi e per le generazioni future".
Barelli si dimette e attacca i fratelli Berlusconi: "I partiti si guidano da dentro"
Nel centrodestra tiene banco anche la tensione in Forza Italia. Dopo giorni di pressioni, il capogruppo alla Camera Paolo Barelli si è dimesso dall'incarico, non prima di aver assestato un colpo ai fratelli Marina e Pier Silvio Berlusconi, in pressing per un rinnovamento azzurro: "I partiti si guidano da dentro". Alle 20 di oggi l'assemblea eleggerà il suo successore: "Farò io una proposta".
Governo Meloni, le ultime notizie in diretta dopo le dimissioni di Bartolozzi, Delmastro e Santanchè
Le ultime notizie in diretta sulla crisi interna al governo Meloni dopo i risultati del Referendum sulla Giustizia e le dimissioni Prevista in giornata l'elezione di un nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera dopo le dimissioni di Paolo Barelli. Le opposizioni incalzano il governo affinché prenda una posizione nei confronti di Donald Trump dopo il suo attacco contro Papa Leone. Il leader di Iv Matteo Renzi ha accusato Meloni e Salvini di essere rimasti "zitti, muti e nascosti". Nel campo largo si continua a ragionare di primarie. Il presidente del M5s Giuseppe Conte ha chiesto che le "siano aperte a tutti, non solo di partito".