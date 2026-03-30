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Donna carbonizzata in auto vicino al cimitero a Cuneo: i pompieri spengono le fiamme e trovano il cadavere

Donna trovata morta in un’auto bruciata nelle campagne di Cuneo. Indagini in corso: non è chiaro se si tratti di omicidio o suicidio. Vittima già identificata ma non resa nota.
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A cura di Maria Neve Iervolino
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A Cuneo è stato trovato il cadavere di una donna in un'auto incendiata. Nella notte è arrivata ai vigili del fuoco la segnalazione di un'auto incendiata in località San Benigno, non lontano dal cimitero.

L'auto era nelle campagne di Cuneo in una zona isolata intorno alle ore 5.30. Sul posto è arrivata la polizia di stato che ha provveduto a effettuare i rilievi. Le forze dell'ordine sono state allertate dai pompieri che dopo aver spento le fiamme hanno rinvenuto il corpo, ormai carbonizzato di una donna. Secondo quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, la vittima è stata identificata, e la dinamica è ancora in fase di definizione. Sono in corso le indagini per determinare se si sia trattato di un omicidio oppure di un gesto volontario. Non è escluso il coinvolgimento di terze persone, ma neanche l'incidente, che potrebbe essere stato causato da un malfunzionamento della vettura con la conseguente esplosione.

Ad allertare i vigili del fuoco è stata la chiamata di un residente del posto che ha notato il rogo. L'auto incendiata si trovava vicino a un frutteto in una zona periferica della frazione di San Benigno. I pompieri hanno quindi provveduto a spegnere le fiamme e messo in sicurezza l'area. Al termine delle operazioni sono sopraggiunti anche gli agenti della Questura di Cuneo che hanno messo in sicurezza l'area e avviato le attività d'indagine.

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Articolo in aggiornamento

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