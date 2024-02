Alessandra Amoroso parla del suo compagno: “Con lui ho scoperto un nuovo modo di amare” Alessandra Amoroso, nona classificata al Festival di Sanremo 2024, ha parlato del suo nuovo amore, il videomaker Valerio Pastore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Alessandra Amoroso, ospite del videopodcast Mano sul cuore di Cosmopolitan, ha parlato della sua storia d'amore con il videomaker Valerio Pastore. La cantante – nona classificata a Sanremo 2024 con "Fino a qui" – ha confessato: "Con lui ho scoperto un nuovo modo di amare ma soprattutto di essere amata". Amoroso ha poi aggiunto: "Sono libera di essere ciò che sono, di fare quello che mi va di fare, di essere me stessa in tutti i miei colori. Non ho freni, sempre naturalmente nel rispetto dell'altra persona". Molti hanno letto in queste parole una "frecciatina" al suo ex Stefano Settepani, con cui è stata fidanzata dal 2015 al 2021.

Alessandra Amoroso parla del suo nuovo fidanzato: "Per me è stata una grande scoperta"

"Il mio cuore ha iniziato a battere fortissimo quando ho incontrato la persona che amo finalmente, che ho sempre desiderato. Spero possa continuare così – ha raccontato Alessandra Amoroso – Per me è stata una grande scoperta. Ho scoperto un nuovo modo di amare e soprattutto di essere amata, non lo conoscevo". La cantante faceva riferimento alla sua nuova storia d'amore con Valerio Pastore, videomaker classe '94 e originario di Eboli. È una delle rare occasioni in cui Alessandra Amoroso parla della sua relazione, vissuta in riservatezza e al riparo dai riflettori.

Alessandra amoroso e la fine della storia con Stefano Settepani

Prima di Valerio Pastore, la cantante era fidanzata con Stefano Settepani con cui – si diceva – sarebbe dovuta convolare a nozze. I due si erano conosciuti nello studio di Amici, Stefano Settepani è infatti autore televisivo del programma di Maria De Filippi, di Italia's Got Talent, Tu si que vales e C'è Posta per Te. Commentando la fine della loro relazione, durata dal 2015 al 2021, la cantante aveva detto di aver provato fino in fondo a salvare il rapporto, scriveva: "Io e Stefano non stiamo più insieme da qualche mese per motivi che non per forza devo esplicitare sui social. Leggo e ascolto cose non vere sul nostro rapporto e mi dispiace perché credevamo nella famiglia e in un futuro in egual modo tutti e due!".