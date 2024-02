Matilda De Angelis e l’amore con Alessandro dei Santi Francesi: “Ci siamo conosciuti su Instagram” Matilda De Angelis è fidanzata da circa un anno con Alessandro De Santis, cantante del duo musicale I santi Francesi. “Ci siamo conosciuti su Instagram, dove avevamo cominciato a seguirci a vicenda. Al di là di come è iniziata, è una storia romantica”, ha svelato l’attrice al settimanale Grazia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Matilda De Angelis è fidanzata da circa un anno con Alessandro De Santis, del duo musicale I santi Francesi. Il cantante è reduce dalla sua prima esperienza al Festival di Sanremo 2024 con il brano L'amore in Bocca. A supportarlo c'era l'attrice, che Amadeus ha salutato durante una delle serate. Intervistata dal magazine Grazia, la protagonista della fiction Lidia Poet ha parlato della sua vita sentimentale.

Come è nata la storia d'amore tra Matilda De Angelis e Alessandro dei Santi Francesi

Matilda De Angelis ha raccontato che la storia con Alessandro De Santis è iniziata per caso su Instagram, dove avevano iniziato a seguirsi a vicenda: "Vorrei poter raccontare la storia romantica di noi due che ci vediamo per la prima volta a un concerto, ma la verità è che avevo sentito alcune sue canzoni già due, tre anni fa e che ci siamo conosciuti su Instagram, dove avevamo cominciato a seguirci a vicenda". Nonostante un inizio non proprio come nei film d'amore, l'attrice ha svelato che la loro è "una storia romantica, al di là di come è iniziata, perché romantici lo eravamo noi".

Un amore arrivato all'improvviso, aveva spiegato De Angelis in un'intervista a Vanity Fair, che l'ha "investita come un camion a 250 all'ora". A colpirla, rivela ora, non solo il suo talento come artista: "Sicuramente Alessandro ha catturato la mia attenzione anche per le sue doti di artista. Ha, forse, la voce più bella che abbia mai sentito in vita mia. Ma mi sarei innamorata di lui anche se avesse fatto il panettiere, il giardiniere o l’impiegato di banca".

L'amore tra Matilda De Angelis e Alessandro De Santis

La notizia della loro relazione è emersa, per la prima volta, nel gennaio 2023: i due sono stati paparazzati dal settimanale Diva e Donna in atteggiamenti intimi, durante una passeggiata per le strade di Verona. Mano nella mano, abbracci e baci, che non hanno lasciato alcun dubbio sul loro rapporto. Non molto tempo prima, l'attrice aveva chiuso la storia con Pietro Castellitto, figlio del noto regista. "Sono sempre stata molto controllata nelle relazioni e di indole sono ultra indipendente. Ora sono contenta perché aspettavo una persona così, uno che mi ha investito come un camion a 250 all’ora", aveva raccontato De Angelis a Vanity Fair a proposito del nuovo amore, che l'ha travolta e che le ha cambiato la vita.

Matilda De Angelis e le difficoltà nell'accettare il suo corpo

Nel corso dell'intervista a Grazia, De Angelis ha parlato anche di un tema a cui tiene molto e che in passato l'ha fatta soffrire: il suo corpo. "Ci ho messo tanti anni ad accettare la mia femminilità", ha raccontato l'attrice. "Censuravo una parte di me che probabilmente non ero pronta ad accettare. E per farlo mi sono camuffata. Portavo i capelli cortissimi, a un certo punto li ho persino rasati a zero, e mi vestivo in modo da non far risaltare le mie forme, perché non le volevo vedere".